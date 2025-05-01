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Vaden, Automec Sao Paulo 2025 Fuarı’nda ürünlerini tanıttı

Konya merkezli ağır vasıta yedek parça üreticisi Vaden, sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olan Automec Sao Paulo 2025 Fuarı’na katıldı. Vaden, fuar boyunca global pazarlara sunduğu yüksek kaliteli ürünlerini sergileyerek büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi
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Vaden, Automec Sao Paulo 2025 Fuarı’nda ürünlerini tanıttı
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, fuara katılımlarının şirketin uluslararası büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Acar, “Vaden olarak, Ar-Ge’ye dayalı üretim gücümüzü ve kaliteli ürün yelpazemizi dünya pazarlarına daha güçlü bir şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Automec Sao Paulo, bu vizyonumuzu destekleyen çok değerli bir platform oldu. Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika pazarında yeni iş birlikleri ve ticari ilişkiler kurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Fuar süresince Vaden standı, birçok firma temsilcisi tarafından ziyaret edildi. Firma, kompresörler, hava sistemleri ve çeşitli yedek parça çözümleri ile dikkat çekerken, ürünlerinin kalite ve dayanıklılık özellikleri katılımcılardan tam not aldı.

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar      

Semih Acar, Vaden’in önümüzdeki dönemde sadece Güney Amerika değil, Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında da varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. “Global hedeflerimiz doğrultusunda, inovasyonu merkeze alan yeni ürün geliştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vaden, 2025 yılı içinde yurt dışı yatırımlarını artırarak markasını dünya genelinde daha da görünür kılmayı amaçlıyor.

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