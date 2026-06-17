VADEN bu yıl da Türk sanayisinin en büyük 500 firmasından biri oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Konya’nın önemli sanayi kuruluşlarından Vaden Otomotiv bir kez daha Türkiye’nin sanayi devleri arasında yer aldı.

Ağır vasıta yedek parça ve otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Vaden Otomotiv, 6 milyar 427 milyon TL’yi aşan üretimden satış rakamıyla İSO 500 listesinde 426. sırada yer alırken, 85 milyon doların üzerindeki ihracat hacmi ve bin 418 kişilik istihdamıyla üretim gücünü ortaya koydu. Şirketin toplam aktif büyüklüğü ise 16,5 milyar TL’ye ulaştı.

“Ülkemize değer katmaya devam ediyoruz”

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, İSO 500’de yer almanın şirket açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında bulunmak hem Konya’mız hem de ülkemiz adına gurur verici. Bu başarı sadece şirketimizin değil; gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın, mühendislerimizin, üretim kadrolarımızın ve iş ortaklarımızın ortak emeğinin sonucudur. Üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Hedef daha üst sıralar

Vaden Otomotiv’in son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar ve küresel büyüme hamleleri de dikkat çekiyor. 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, kısa süre önce Türkiye’nin marka geliştirme programı TURQUALITY kapsamına alınırken, “Future Rise” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Üretim kapasitesini, teknoloji altyapısını ve marka değerini güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Vaden Otomotiv, uluslararası pazarlardaki etkinliğini her geçen yıl daha da artırıyor.

Acar, sürdürülebilir üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerinden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, “Yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da güçlü bir oyuncu olma hedefimizden sapmadan ilerliyoruz. Ar-Ge, dijitalleşme ve insan kaynağına yönelik yatırımlarımızı artırarak hem sektörümüzdeki lider konumumuzu güçlendirmeyi hem de İSO 500’de daha üst sıralara yükselmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.