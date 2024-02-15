Vaden cirosunun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayıracak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ağır vasıtaların kompresör başta olmak üzere bir çok yedek parçasını üreten Konya merkezli Yıldız Pul-Vaden, Ar-Ge harcamalarını her geçen gün artırıyor.

2023 yılında cirosunun yüzde 5.9’unu Ar-Ge harcamalarına ayıran Vaden, bu yıl hedef yükseltti. Firma 2024 cirosunun yüzde 6.9’unu Ar-Ge’ye ayıracak. Mevcutta 75 mühendis Vaden’in AR-GE biriminde görev yapıyor. Mühendis istihdamında hedef ise 100 olarak belirlendi.

Ar-Ge ve ihracat süreçleri hakkında bilgiler veren Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, geliştirerek ve üreterek büyüdüklerini söyledi.

Ar-Ge’ye çok önem verdiklerini dile getiren Acar, “2019 yılında Ar-Ge merkezimizi faaliyet geçirdik. Ürünlerimiz buradaki mühendislerimiz tarafından geliştiriliyor. Mevcutta 75 mühendisimiz hizmet veriyor. Planlı bir firma olduğumuz için 2023 ciromuzun yüzde 5.9’unu Ar-Ge’ye ayırdık. 2024 ciromuzun ise yüzde 6.9’unu ayıracağız. Ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhracat odaklı büyüyoruz”

Vaden markası ile bugün 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarının belirten Acar, 145 ülkede 4 sınıfta da markalarının tescilli olduğunun altını çizdi. 56 yıllık üretim hikayelerinde önemli bir seviyeye geldiklerini dile getiren Acar, 12 grupta 11 bin çeşit ürün ürettiklerini, üretimlerinin de yüzde 80’ini ihraç ettiklerini ifade etti. Acar, “Ürünlerimize çok güveniyoruz. Markamız tüm dünyada kabul görmüş ve kalitesiyle kendini ispatlamıştır. Mercedes, Man, Scania, Daf, Volvo, Renault başta olmak üzere dünya yollarındaki tüm ağır vasıta markalarında parçalarımız kullanılıyor. Ciddi bir after market ağı oluşturduk” diye konuştu.