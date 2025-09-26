Vaden Otomotiv, Iraklı heyeti Konya’daki üretim üssünde ağırladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden Otomotiv’in Irak’taki bayisi olan Harkat Company yönetimi, Konya’da faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret etti. Fabrikayı gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi alan heyet, Vaden Otomotiv’in teknolojik altyapısı ve üretim kapasitesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, “Irak’tan gelen değerli iş ortağımızı Konya’daki tesislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretler hem ticari ilişkilerin gelişmesi hem de dostane bağların güçlenmesi açısından çok kıymetli. Harkat Company ile olası iş birliği alanlarını istişare ettik. Önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.

Vaden Otomotiv’in Irak’taki bayisi olarak faaliyet gösteren Harkat Company yönetimi ise tesisleri uluslararası standartlarda bulduklarını belirterek, iş birliği konusunda olumlu mesajlar verdi. Ziyaretin, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkı sunması bekleniyor.