  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Vaden Otomotiv, Iraklı heyeti Konya’daki üretim üssünde ağırladı
Takip Et

Vaden Otomotiv, Iraklı heyeti Konya’daki üretim üssünde ağırladı

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım Konya’da atıldı. Vaden Otomotiv’in Irak’taki bayisi olan Harkat Company yönetimi, Konya’daki üretim üssüne gerçekleştirdiği ziyarette iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vaden Otomotiv, Iraklı heyeti Konya’daki üretim üssünde ağırladı
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden Otomotiv’in Irak’taki bayisi olan Harkat Company yönetimi, Konya’da faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret etti. Fabrikayı gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi alan heyet, Vaden Otomotiv’in teknolojik altyapısı ve üretim kapasitesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, “Irak’tan gelen değerli iş ortağımızı Konya’daki tesislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretler hem ticari ilişkilerin gelişmesi hem de dostane bağların güçlenmesi açısından çok kıymetli. Harkat Company ile olası iş birliği alanlarını istişare ettik. Önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.

Vaden Otomotiv’in Irak’taki bayisi olarak faaliyet gösteren Harkat Company yönetimi ise tesisleri uluslararası standartlarda bulduklarını belirterek, iş birliği konusunda olumlu mesajlar verdi. Ziyaretin, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkı sunması bekleniyor.

Şehirler
Marmaris yeni projelerle tanıtıma başladı
Marmaris yeni projelerle tanıtıma başladı
TTB Başkanı Mustafa Teke: “Zeytinyağı ihracatçısı modern tekniklerle güçlenecek”
“Zeytinyağı ihracatçısı modern tekniklerle güçlenecek”
Başkan Görgel: “Esnaf, Şehrin Kalbidir”
Başkan Görgel: “Esnaf, Şehrin Kalbidir”
Adana Lezzet Festivali’ne 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor
Adana Lezzet Festivali’ne 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor
Polibak, Labelexpo 2025’te sürdürülebilir üretim gücüyle öne çıktı
Polibak, Labelexpo 2025’te sürdürülebilir üretim gücüyle öne çıktı
Tat, ‘çeşnili ketçap’ serisiyle dünya lezzetlerini sofralara taşıyor
Tat, ‘çeşnili ketçap’ serisiyle dünya lezzetlerini sofralara taşıyor