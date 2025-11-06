Vaden Otomotiv, TURQUALITY programına dahil oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv sektöründe son yıllarda gösterdiği atılımlarla dikkat çeken Vaden Otomotiv, markalaşma ve global pazarlara açılmayı destekleyen TURQUALITY programına dahil oldu. Konya’da faaliyet gösteren firma, bu gelişmeyle birlikte uluslararası rekabet gücünü daha da artırmayı planlıyor.

Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda son dönemde önemli yatırımlar yapan Vaden Otomotiv, TURQUALITY desteğiyle hem marka bilinirliğine hem de küresel operasyonlarına ivme kazandıracak. Otomotiv yan sanayinde güçlü tedarik altyapısıyla öne çıkan firma, yüksek teknoloji üretim kabiliyetiyle de sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırmış durumda.

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, destek programına kabul edilmenin önemini vurgulayarak, “Geleceğe emin adımlarla ilerleyen Vaden, ‘Future Rise’ vizyonuyla yeni bir döneme giriyor. TURQUALITY ile birlikte global rekabet gücümüzü daha da artırarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu önemli adımla, üretim gücümüzü global bir marka değerine dönüştürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.