Vaden Otomotiv'den ihracatta dev sıçrama: 83 basamak birden yükseldi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça üreticilerinden Konya merkezli Vaden Otomotiv, ihracatta yükselişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl TİM tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde 448. sırada yer alan Vaden, 2024 yılında gerçekleştirdiği 82 milyon 627 bin dolarlık ihracatla 83 basamak birden yükselerek 365. sıraya yerleşti. Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, ihracat başarılarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Konya’nın üretim gücünü ve mühendislik kalitesini sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl ihracat hacmimizi daha da genişleterek, 82 milyon doları aşan bir rakama ulaştık. Bu başarı, sadece Vaden’in değil, aynı zamanda Konya sanayisinin yükselen potansiyelinin de bir göstergesidir.”

“2025 yılı için daha iddialı hedefler belirledik”

Acar, hedeflerinin sadece üretim ve ihracat rakamlarını büyütmek değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin marka değerini global pazarlarda yükseltmek olduğunu belirterek “100’e yakın mühendisimizin çalıştığı Ar-Ge merkezimize yaptığımız yatırımlar, insan kaynağımızın kalitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla 2025 yılı için daha iddialı hedefler belirledik. Türkiye’nin otomotiv yan sanayisinde söz sahibi bir aktörü olarak, ihracat liginde daha da yukarılarda olmayı amaçlıyoruz. Global hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında da varlığımızı artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Ayrıca inovasyonu merkeze alan ürün geliştirme faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Vaden’in bu başarısı, Konya’nın üretim ve ihracat alanındaki istikrarlı yükselişine de dikkat çekerken. TİM verilerine göre Konya, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan şehirler arasında konumunu her yıl daha da güçlendiriyor.