Vaden Otomotiv’e Bakan Kacır’dan 3 önemli ödül

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından her yıl düzenlenen OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, QNB Bank A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar katıldı.

Vaden Otomotiv 3 dalda ödül aldı, 11 dalda ilk 100’e girdi

Vaden Otomotiv araştırmada 11 dalda ilk 100’e girerken, 3 dalda ilk 10’a girerek ödül aldı. (3. sıra) En Performanslı Firma, (6. sıra) OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma, (8. sıra) OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma,

(29. sıra) OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma, (34. sıra) OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma, (38. sıra) OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma, (48. sıra) OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firma, (51. sıra) OSB’lerde En Çok İhracat Yapan Firma,(67. sıra) OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma,

(75. sıra) OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firma, (80. sıra) OSB’lerde En Çok Satış Yapan Firma olarak sıralamaya girdi.

“Ülkemizin gururu olmaya devam edeceğiz”

Vaden’in başarılarının Konya ve ülke için bir gurur olduğunu söyleyen Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, “Ülkemiziden aldığımız güçle bin 500 kişilik Vaden ailesi olarak üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Yatırımlarla büyüyerek, ülke ekonomisine katkımızı artıracağız. Bugün de bizim için anlamlı ve özel bir gün. Firma olarak OSB’nin Yıldızları Araştırması’nda 11 dalda ilk 100’e girdik. 3 dalda da ilk 10’a girerek ödül aldık. Ödülümüzü takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır beye OSBÜK Başkanımız hemşehrimiz Memiş Kütükçü beye teşekkür ediyorum. Ülkemizin gururu olmaya devam edeceğiz” dedi.