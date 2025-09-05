Vaden’den, Yeşil Sanayi Zirvesi’ne anlamlı destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen, Türkiye'nin en büyük Yeşil Sanayi Zirvesi olan "4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi"nde, sanayide çevre dostu üretim, enerji verimliliği ve finansman destekleri gibi kritik konuları gündeme taşıdı. Protokol üyeleri, sanayiciler ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sürdürülebilir sanayi farkındalığını artırmayı hedefledi.

Zirvenin sponsorlarından olan Vaden Otomotiv adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıs Semih Acar, teşekkür plaketini Konya Valisi İbrahim Akın ve KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’in elinden aldı. Acar, “Sürdürülebilir sanayi ve çevre dostu üretim hem çevre hem de ekonomik büyüme açısından kritik önemde. Vaden olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.