Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın sel bölgelerinde gece boyunca çalışmaları takip etti

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dere taşkınları ve su baskınlarına karşı gün boyunca sürdürdükleri çalışmalarına gece yarısından sonra da ara vermedi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti ve personele moral verdi. Yetkililerin, yağışın etkisi azalana kadar sahadaki çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürecek.

Aktaş ve Büyükakın, yağışın etkili olduğu yerlerde incelemelerine gece yarısından sonra da devam etti. İncelemelere Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da katıldı. Selin yol açtığı tahribatı ve bölgede yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere sahaya çıkan heyet, afetten etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, hasarın giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.