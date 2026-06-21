Vali Çalgan, Çorum yükselen şehirler arasında

Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde teknolojik dönüşüm, yapay zeka, yeşil dönüşüm, küresel rekabet, iklim değişikliği ve demografik değişimlerin ülkeleri ve şehirleri yeni bir dönüşüme zorladığını vurgulayan Çalgan, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme olarak ele alınamayacağını belirtti. Çalgan, “Kalkınma, ekonomik gelişmenin yanında sosyal refahı, insan kaynağını, eğitim kalitesini, çevresel sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini de kapsayan çok boyutlu bir süreçtir. Devletimizin temel hedeflerinden biri, ülkemizin her köşesinde dengeli, kapsayıcı ve gelişmişlik farklarını azaltacak bir kalkınma anlayışını güçlendirmektir” dedi.

Çorum’un sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla önemli bir merkez haline geldiğini belirten Çalgan, “İlimiz sahip olduğu sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi, tarımsal gücü ve stratejik konumuyla ülkemizin yükselen şehirlerinden biridir. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız hem Çorum’a hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır” diye konuştu.

Kentin kalkınma ekosistemine de değinen Çalgan, üniversite, organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir yapı oluşturulduğunu ifade ederek, “Sürdürülebilir kalkınma ancak ortak akıl ve işbirliğiyle mümkündür” dedi. Çalgan, yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, özel sektör ve akademi ile birlikte daha güçlü sonuçlar elde edileceğini söyledi.

Zirvenin medeniyet temasının Çorum için özel bir anlam taşıdığını belirten Çalgan, “Bu topraklar Hititler’den günümüze uzanan köklü bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bize düşen görev bu mirası koruyarak geleceğin şehirlerini inşa etmektir. Geçmişten aldığımız ilhamı geleceğin teknolojileri ve üretim anlayışıyla buluşturduğumuz ölçüde sürdürülebilir başarı elde edilecektir. Bu oturumların yeni işbirliklerine ve yeni üretim alanlarına kapı açacağına inanıyorum” dedi.