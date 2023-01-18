Vali Canbolat: “Bursa, katma değeri yüksek ürünler ile markalaşmaya odaklanmalı”

Esra Özarfat

BURSA-Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile Valilik makamında bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursa’nın sanayileşirken tarımını, turizmini, yeşilini ve kent anlayışını koruması gerektiğini belirten Vali Canbolat, Bursa’nın katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile markalaşmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Vali Canbolat, “Bursa ticarete ve üretime yönelmeli. Üretimde de markalaşma ve katma değeri yüksek ürüne yönelmeli. Bursa sanayisi emek yoğun sanayiden vazgeçmeli. Sanayide dönüşüm sağlanmalı. Aksi halde kaçak yapılaşma yoluyla kent büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Kaçak Yapılarla Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı yaptık ve genelgemizi çıkardık.

Sorun büyüyor. Bizim de belediyeler üzerinden kaçak yapılarla mücadelemiz sürüyor” dedi. Taleplere göre kente 25 milyon metrekare yeni sanayi alanı kazandırılmasının gündemde olduğunu ifade eden Vali Yakup Canbolat,

“Bu kent sadece sanayi kenti değil, yaşayan bir kenttir. Bu kentin insanlarının kent gelişirken sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var” diye konuştu. Vali Canbolat, sanayi bölgelerinin arıttıkları ancak yeniden üretime dahil edemedikleri suların 90 kilometrelik bir kapalı devre hatla kolektör marifetiyle sisteme dahil ederek Marmara Denizi’ne derin deşarjının yapılması konusunda bir proje geliştirildiğini hatırlattı.

Projenin Bursa için çevreci ve fizibil bir proje olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, “Bu tamamlandıktan sonra da baraj üzerinden Nilüfer Çayı’nı suyla doldurarak belli bölgelerini rekreasyon projesiyle turizme açmak düşünülebilir. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için Çevre Bakanlığı’yla bir araya gelinerek yöntem oluşturulması gerekiyor. Bursa için hem turizm, hem de şehir içindeki kirliliğin kaldırılması ve Nilüfer çayının değerlendirilmesi anlamında önemli bir proje” değerlendirmesini yaptı.

“Uludağ marka olsun ve 12 ay kullanılabilsin derdindeyiz”

Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tekstil sektöründe filtre kullanımının zorunluluğu hale getirildiğini hatırlatan Vali Canbolat, Çevre Bakanlığı’nın bu konuda geçtiğimiz aralık ayında bir genelge yayımladığını, kararın yönetmeliğe bağlanarak tekstil boyahanelerinin disiplin altına alınacağını aktardı. Vali Yakup Canbolat,

“Doğru olan boyahanelerin şehrin dışında bir yere taşınmasıdır” dedi. Bursa’nın gündeminde olan Uludağ Alan Başkanlığı süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Canbolat, şunları söyledi: “Alan başkanlığı sınırlı bir alanı, sadece birinci ve ikinci bölgeyi kapsıyor.

Ülkenin marka değeri olan Uludağ, gelinen noktada kan kaybediyor. Biz de Uludağ marka olsun ve 12 ay kullanılabilsin derdindeyiz. Önümüzdeki hafta alan başkanlığı kurulması çalışmaları başlayacak. Yürütülen çalışmalarla altyapı sorunu birkaç seneye kadar bitecek. Ardından üst yapı çalışmaları gündeme gelecek. Orada iki sorun var.

Biri özellikle birinci bölgede pist yapılabilecek alana yapılmış olan eski otellerin yıkılması veya yenilenmesi. Kayak pistlerinin düzenlenerek teknik imkanların iyileştirilmesi. İkinci konu da günübirlik Uludağ’dan faydalanmak isteyen kişiler ile otelleri ayırabilmek.

Vatandaşların daha uygun koşullarda kayak sporunu öğrenebileceği, sosyal tesislerden yararlanabilmelerini sağlayacak yapıların oluşturulması gerekiyor. Atamayla Uludağ Alan Başkanlığı belirlenecek. Bursa Valiliği yönetimde olmayacak.”