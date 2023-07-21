Vali Gökmen Çiçek, Şelaleler Diyarı Yahyalı’da

KAYSERİ/EKONOMİ

İl merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan ve "şelaleler diyarı" olarak bilinen, Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerinin bulunduğu Yahyalı ilçesine özel önem veren Vali Gökmen Çiçek, ilk olarak Derebağ Şelalesi’ni ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten bilgiler aldı. Derebağ Şelalesi ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçerek, vatandaşlar ve esnaflarla buluşarak sohbet etti. Vatandaşların ve esnafların sorun, istek ve taleplerini dinleyen Çiçek, sorunların en kısa sürede çözümü için gerekli talimatları vereceğini ve takipçisi olacağını ifade etti.

Vatandaş buluşmasının ardından Vali Çiçek, Bayar Özsoy ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini de ziyaret ederek, firmanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu. Mutfak ürünleri, ısıtıcı, soğutucu ürünlerinin üretimi alanında faaliyetlerini yürüten firmayı da ziyaret ederek çalışmalarını dinledi. Fabrika ziyaretlerinin ardından da Karaköy Mahallesine uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.

YAKOP Yahyalı Kadın Kooperatifi ziyareti

Kadın Kooperatiflerinin faaliyetlerine öncülük eden Vali Gökmen Çiçek, her ilçede olduğu gibi Yahyalı ilçesinde de Yahyalı Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kadın Kooperatiflerinin Kayseri’nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Çiçek, “Kadın Kooperatiflerimize bundan sonra da desteğimiz devam edecek, emeği geçen bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kentin turizm faaliyetlerinin artmasına da öncülük eden Vali Çiçek, kadı kooperatiflerinden sonra da turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi’ni de ziyaret etti. Buradaki yatırım çalışmalarını yerinde gören ve gelinen son durum hakkında da bilgiler alan Çiçek, “Yeşilköy Şelalesi, inmek için yaptığımız 350 basamaklı merdiven, seyir terası ve çevre düzenlemeleri ile bölge turizmine hareketlilik kazandıracak bir yer. Burası görülmeye değer muhteşem bir yer” diye konuştu. Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri son olarak Yahyalı’da gerçekleştirilen kiraz hasadına da katılarak ilçeden ayrıldılar.