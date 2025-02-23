Vali Köşger: Artık yatırım seçiyoruz

ADANA/EKONOMİ

MÜSİAD Adana’nın ‘Yeni Yatırımlarla Yükselen Adana Ekonomisi ve Fırsatlar’ başlıklı ‘Dost Meclisi’ toplantısında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kamunun Adana’da gerçekleştirdiği yatırımların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Konteyner Limanı, Ceyhan OSB, Enerji İhtisas Bölgesi yatırımlarıyla Yumurtalık bölgesinde 600 bin nüfuslu bir üretim üssü ortaya çıkacağını belirten Vali Köşger, “İş insanlarımız da fırsatların farkında. Sadece Ceyhan OSB’ye 200 yatırım başvurusu var. Ama biz hangi yatırım daha fazla istihdam sağlayacak, hangisi daha yüksek katma değer üretecek, ihracatımıza hangisi daha fazla katkı sağlar bunlara bakıp öyle kabul edeceğiz” dedi.

MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir de projeden yatırım sürecine dönüşmüş üretim üsleri hakkında detaylı bilgi aldıkları toplantının çok yararlı geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Bölgemizde Türkiye ekonomisini geliştirecek yatırımlarla yakından ilgileniyoruz. Kamu bu dev yatırımları yaparken hangi sektörlerin gelişeceği, nelere hazırlıklı olmamız gerektiğiyle ilgili sektör kurullarımız çalışacak. Adana’mızın hak ettiği yere gelmesi, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için bu yatırımların bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Biz de kamu yatırımlarının takibi ve hızlandırılması çerçevesinde şehrimizin diğer dinamikleriyle birlikte lobi çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ın da katıldığı etkinlikte, MÜSİAD’ın yeni üyelerine rozetleri de takıldı.