Vali Köşger, gastronomi sultanlarının kooperatifini açtı

ADANA/EKONOMİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gastronomi Sultanları Üretim ve İşletme Kooperatifi hizmet ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Vali Köşger’in yanı sıra Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Gastronomi Sultanları Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şerife Karakuş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Vali Köşger, kooperatifçiliğin özellikle yerel kalkınma ve kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “Kooperatifçilik, emeğin, bereketin ve yerel kalkınmanın en güçlü halkasıdır” dedi.

Adana’nın eşsiz lezzetlerini ve bereketli topraklarının sunduğu ürünleri birer dünya markasına dönüştürmenin, ilin tanıtımı ve ekonomisi için büyük önem arz ettiğini belirten Vali Köşger, “Gastronomi Sultanları Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınlarımızın azmi ve maharetiyle bu topraklara yeni bir soluk getirecektir. Kadın girişimcilerimizin üretim sahasında özgüvenle yer alması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin temel taşını oluşturmaktadır. Bu girişim, geleneksel mutfak kültürümüzü modern işletmecilik anlayışıyla taçlandıracak örnek bir adımdır" diye konuştu. Vali Köşger, kooperatifin sadece bir üretim noktası değil aynı zamanda bir akademi ve istihdam kapısı olacağını sözlerine ekledi.