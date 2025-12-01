Vali Köşger’den Su Ürünleri OTB’ye yatırım çağrısı: “Yılbaşına kadar metrekaresi 200 lira”

Eray ŞEN/ADANA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde yapım süreci devam eden Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi (OTB) ile Sera Organize Tarım Bölgesi’ni (OTB) ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Vali Köşger, program kapsamında ilk olarak Adalı mahallesinde yaklaşık 6.5 milyon metrekare alana sahip Su Ürünleri OTB’nin yapılacağı bölgeye gitti. Bölgede balık ve diğer su ürünlerinin üretim, işleme, depolama, dondurma ve paketleme aşamaları için tesisler kurulacağını söyleyen Vali Köşger, yatırımcıları bölgede yatırıma davet etti. İlk etapta 17 firmaya 975 dönüm ön tahsis yapılan Su Ürünleri OTB’de cazip arsa fiyatları olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “Dünyanın ilk su ürünleri organize bölgesindeyiz. Burada 6.5 milyon metrekare alanda çok ciddi üretimler planlanıyor. Stratejik konumuna dikkatinizi çekmek isterim; hem Akdeniz’e kıyı kenar, hem de Ceyhan nehrinin kenarında bulunuyor, hem tuzlu su hem tatlı su ürünlerini burada üretme imkanı olacak” dedi.

“Bataklık arazide katma değer üreteceğiz”

OTB’nin yapılacağı alanın ‘bataklık niteliğinde bir arazi’ olduğunu vurgulayan Vali Köşger, “Atıl durumdaki bu araziyi ülkenin bir zenginliğine dönüştürme çalışması yapıyoruz. Atıl araziyi ülkeye bir katma değere dönüştüreceğiz” dedi. OTBde 20 MW’lık güneş enerjisi tesisi kurulacağını açıklayan Adana Valisi, “Bu alan kendi enerjisini kendi üretecek. Yeşil Mutabakat sürecinde Türkiye’nin yüz akı olacak bir tesis ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Kamu, bütün altyapıyı hazırlayacak”

Bölgenin altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapılacağını belirten Vali Köşger, şu bilgileri verdi: “OSB yönetimi olarak; tatlı, tuzlu su ihtiyacını, atık su bertarafını, elektriğini, yolunu, suyunu, idari binalarını, sosyal tesislerini, sosyal donatı alanlarını, yolların erişilebilir olmasını, yerel yönetimlerin ve devletin yürüttüğü bütün hizmetleri buraya getireceğiz. Telefonundan, doğalgazına kadar her şey devlet tarafından temin edilmiş olacak. Metrekareye bin 200 – bin 300 lira harcayacağız. Yılbaşına kadar buradaki tahsis için metrekareye 200 lira istiyoruz. Devlet bin lirasını karşılayacak, sadece 200 lirasını yatırımcıdan bekliyoruz. Bundan daha iyi bir yatırım teşviki olabilir mi? Yılbaşından sonra bu fiyatlar artacak. Buradaki talep durumuna göre; şu an ihale aşamasına geldik, projelerimiz onaylandı. Yatırımcı profiline göre ihale süreci hızlanacak ya da belki biraz ötelenecek. Yatırımcılarımızın yıl başına kadar avantajlı tahsislerden yararlanmasını, hızlı davranmasını bekliyoruz.”

“Yatırımcılarımızı güzel bir gelecek bekliyor”

Vali Köşger, kurulacak OTB’de yaklaşık yıllık 70 bin ton deniz ürünü üretileceğini belirterek, “Türkiye’nin 69 bin ton kabuklu su ürünleri ithalatı var. Sadece bununla ilgili ithal ikame yapsak bile yıllık en az 700 milyon dolara yakın katma değer oluşturacak” dedi. Türkiye’nin 2 milyar doları aşan su ürünleri ihracatı olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “Burada üreteceğimiz üretimle sadece balık olarak bile 300 milyon dolarlık bir artış olacak. Adana her anlamda yatırım için çok cazip bir şehir. Burası yatırım için çok daha cazip bir yer haline gelecek. Burada yer alan vatandaşlarımızı çok güzel bir zenginlik, çok güzel bir gelecek bekliyor. Bütün yatırımcıları buraya davet ediyorum, teşvik ediyorum, gelsinler. Devlet bütün gücüyle bu işe seferber olmuş durumda. Başta Karataşlılar ve bütün yatırımcılar bu fırsatı kaçırmamasın” diye konuştu.

Sera OSB’de sera kurulumları yılbaşında başlayacak

Karataş’ta ayrıca denizde kafes balıkçılığıyla ilgili bir sürecin devam ettiğini, projede parsel tahsislerinin tamamlandığını hatırlatan Vali Köşger, bölgedeki bir diğer yatırım olan Sera OTB’de de parsellerin tamamına yakınının tahsis edildiğini, yılbaşında sera kurulumlarının başlayacağını sözlerine ekledi.