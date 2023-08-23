Vali Tavlı: Samsun’da yapılan çalışmaları daha ileriye taşıyacağız

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Valiler Kararnamesi ile Muğla’dan Samsun’a atanan Vali Orhan Tavlı, bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Samsun’un üreten bir şehir olduğunun altını çizen Vali Tavlı, Samsun’da yıllar içerisinde sanayi, turizm ve diğer alanlarda büyük bir yol kat ettiğini dile getirdi. Tavlı sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey yıldızı Samsun’umuzda siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte hem Samsun’a hem de Samsunlulara birlikte hizmet etme fırsatı doğdu. Samsun üreten bir şehir ve Karadeniz’in de merkezi konumunda. Samsun Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yer. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin yüzyılında, Türkiye’nin yüzyılında geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir. Altyapısıyla ve üstyapısıyla güçlü bir şehrimiz var. Samsun, her türlü zenginliği üzerinde barındıran bir şehir. Samsun’umuz, ticaretten turizme, tarımdan sanayiye tüm ilçeleriyle üreten bir şehir. Siz değerli basın mensuplarımızla Türkiye yüzyılında daha nasıl iyi hizmet ederiz diye düşüneceğiz. Kültür turizminden sağlık turizmine, spor turizminden diğer turizm alanlarında daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüp mücadele içerisinde olacağız. Samsun’da çok güçlü bir tarım, ticaret ve turizm altyapısı var. Bugüne kadar Samsun’daki OSB’lerde güçlü çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaları da hep birlikte ileriye taşıyacağız.”