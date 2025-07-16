VARR istasyonları, 17 ilde 122 şarj noktasında 160 şarj soketi ile hizmet veriyor

EKONOMİ / İZMİR

Yaşar Topluluğu’nun enerji sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren şirketi Desa Enerji, elektrikli araç şarj istasyonları alanındaki yatırımlarını artırıyor. Desa Enerji’nin elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2023 yılında kurduğu VARR elektrikli araç şarj istasyonları, 17 farklı ilde 122 şarj noktasında toplam 160 şarj soketiyle tüm müşterilerine hizmet sunuyor.

Desa Enerj, yatırımlarına başladığı İzmir’de lokasyon bazlı en büyük ikinci şarj ağı operatörü olan VARR ile istasyonların sayısını artırarak mevcut bölgelerde ve yeni lokasyonlarla erişimin genişletilmesini hedefliyor. Renkli dokunmatik ekranları ile kullanım kolaylığı hedefleyen VARR, aynı ismi taşıyan mobil uygulaması ile pratik hizmet sağlıyor. VARR elektrikli araç şarj istasyonlarında en yakın istasyon görüntülenebiliyor, şarj işlemleri başlatılıp takip edilebiliyor ve çağrı merkezi 7/24 hizmet sunuyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketilen elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan tedarik eden, Desa Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikasına sahip.