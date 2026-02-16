VELOVİS’in inşaat firmaları için geliştirdiği özel yazılım teknolojisi Konya’da !

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Velovis Teknoloji’nin geliştirdiği sistem, projelerin hem iç hem dış mekânlarını tüm detaylarıyla simüle ediyor. Kullanıcılar; dairelerin içinde dolaşabiliyor, cepheleri farklı açılardan inceleyebiliyor, mekânların ışık, hacim ve kullanım hissini birebir deneyimleyebiliyor. Bu yönüyle yazılım, klasik 3D görsellerin çok ötesine geçerek gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Konya inşaat sektörü için yeni bir deneyim

Ankara’da birçok ünlü inşaat ve gayrimenkul firmasının aktif olarak kullanmaya başladığı yazılım, şimdi de Konya’da sektör temsilcileriyle buluşuyor. Özellikle satış, pazarlama ve proje sunumlarında müteahhitlere önemli avantajlar sağlayan sistem, Konya’daki inşaat firmalarının da dikkatini çekmeye başladı.

Velovis Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Algül, geliştirdikleri yazılımın sektörde ciddi bir dönüşüm oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Amacımız, projeleri sadece anlatmak değil; insanlara yaşatmak. Alıcılar artık bir projeyi maketten ya da çizimden değil, birebir içinde gezerek değerlendirebiliyor. Yaptığımız özel oyun temelli sistem ile insan gözüyle tüm detayları görebiliyorsunuz. Karakter ile bina içine girip projenin birebir tüm iç ve dış detaylarına tamamıyla hakim olabiliyorsunuz. Yani sanki bitmiş bir bina gezilmiş hissiyatı veriyoruz. Bu da hem satış sürecini hızlandırıyor hem de güveni artırıyor. Ankara’da gördüğümüz ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Şimdi Konya’da da bu teknolojiyi müteahhitlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Firmalar için premium izlenim

Velovis Teknoloji’nin yazılımı, yalnızca satış aşamasında değil; proje geliştirme, revizyon ve müşteri taleplerini önceden görme noktasında da firmalara önemli katkılar sunuyor. Sektör temsilcileri, bu tür teknolojilerin önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe standart hale geleceğini ifade ediyor.

Konya’da inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Velovis Teknoloji’nin sunduğu bu yenilikçi çözüm, projelerin değerini daha inşa edilmeden ortaya koyan güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.