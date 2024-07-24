Venezuela’yı hedefleyen ihracatçılar, yarın AKİB’te buluşacak

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki 8 birlikten biri olan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, fuara ve toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Karakas’taki fuarın 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Yamanyılmaz, organizasyonda diplomatlar, uzman isimler ve iş insanlarının konuşmalar yapacağını, Venezuela pazarının çok yönlü ele alınarak ticaret imkânları ve iş birliği olanaklarının değerlendirileceğini söyledi. Venezuela’da sanayi ürünlerinde 1,2 milyar dolar, tarım ve gıda sektöründe 1,9 milyar dolar potansiyel ihracat hacmi bulunduğuna işaret eden Ali Can Yamanyılmaz, “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda tarım makineleri, gıda, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta olmak üzere tüm sektörleri vitrine çıkartacağız. Bu fuarın başarıyla sonuçlanması için çok özenli hazırlıklar yapıyoruz. AKİB üyesi ihracatçılarımızı, Venezuela’daki yüksek ihracat potansiyelinden faydalanmaya davet ediyoruz. 25 Temmuz günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin de bu amaçlarımız doğrultusunda büyük faydalar sağlayacağına inanıyor, bölge ihracatçılarımızın yoğun katılımını bekliyoruz” dedi.

Deneyimler ve fırsatlar paylaşılacak

Yarın düzenlenecek olan ‘Türk İhraç Ürünleri Fuarı Öncesi Neden Venezuela?” başlıklı tanıtım etkinliğinin 25 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 16.00’da başlayacağını ifade eden Yamanyılmaz, “Etkinliğimizin açılışında AKİB Tarım Sektörleri Şube Müdürümüz ‘Venezuela Pazarına Genel Bakış’ başlıklı sunum yapacak. ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Sayın Abdurrahman Özalp, Venezuela’ya ihracatta ödeme şekilleri ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatacak. Karakas Ticaret Müşaviri Samet Korkusuz, hedef pazarımızın son durumunu bildirecek. İhracatçıların Venezuela pazarındaki deneyimi, sorunlar ve soru-cevap bölümünde ise Venezuela’da Türkiye ile iş yapan iş insanı Oreste Del Rio Sandoval, Venezuela’da başarılı olmuş firmaların yetkilileri ve MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz konuşmalar yapacak. Ben de bu bölümde Venezuela pazarına ilişkin düşüncelerimi paylaşacağım. Etkinliğimizin son bölümünde Karakas Büyükelçimiz Sayın Aydan Karamanoğlu, Venezuela ve Türkiye İlişkileri başlığıyla hedef pazarımızda ihracat ve yatırım iklimine dair bilgi paylaşımı ve değerlendirmelerde bulunacak” diye konuştu.