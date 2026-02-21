Vergi denetiminde yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu artıyor

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), Vergi İdaresi tarafından hayata geçirilen ve denetim süreçlerinde yeni bir dönemi başlatan 49 Seri No'lu Tebliği kapsamlı bir konferansla mercek altına aldı. İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, vergi harcamalarındaki kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla getirilen 49. No’lu tebliğ ve karşıt incelemelerin dijital ortama taşınması süreçleri tüm detaylarıyla anlatıldı. İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, 49 Seri No'lu Tebliğ’in titiz bir çalışma ve teknik uzmanlık gerektiren indirim ve istisnaların mevzuata uygun beyan edilmesi amacıyla çıkarıldığını ifade etti.

Vergi idaresi tarafından yapılan analizlerin vergi harcaması alanlarında ciddi kayıplar olduğunu ortaya koyduğunu ve bu nedenle belirli tutarın üzerindeki indirimlerin YMM tasdikiyle doğrulanmasının hedeflendiğini belirten Zengin, "Oda verilerimize göre 2025 yılında düzenlenen 3 bin 816 tam tasdik sözleşmesinin, yeni düzenlemenin etkisiyle 2026 yılı sonunda 4 bin 500 civarına ulaşacağını öngörüyoruz. Bu veriler tam tasdik sözleşmelerinde yüzde 17 civarında bir artış yaşanacağını gösteriyor ve bizler kamu yararı bilincimizle bu ağır sorumluluğu üstlenmeye hazırız. 49 No’lu tebliğ bir anlamda yeminli mali müşavirlerin kendini ispatlayacağı ve tam tasdik hizmetinin zorunlu hale getirilmesinde ön açacağını düşünüyorum" dedi.

Denetimde dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Zengin, karşıt inceleme süreçlerinin elektronik ortama taşınmasının süreçleri hızlandıracağını ve izlenebilirliği artıracağını dile getirdi. Bu düzenlemenin hiçbir meslek grubuna duyulan güvensizliğin sonucu olmadığını, aksine toplumun ortak hakkı olan vergi gelirlerini koruma amacı taşıdığını vurgulayan Zengin, "Denetimde ikinci göz uygulaması, şeffaflıktan ve doğruluktan yana olan hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Belirli ölçütlere sahip işletmeler için tam tasdik hizmetinin zorunlu olması, kayıt dışılığın azaltılması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.