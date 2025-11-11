  1. Ekonomim
Adana Veteriner Hekimleri Odası Nihat Köse, İstanbul’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse hayatını kaybetti
ADANA/EKONOMİ

Adana Veteriner Hekimleri Odası Nihat Köse, İstanbul’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Köse’nin ölümü veteriner hekim camiası ve görev yaptığı Adana’da üzüntüyle karşılandı.
Köse’nin cenazesinin İstanbul’da yapılacak otopsi sonrası Adana’ya gönderilmesi bekleniyor.
Nihat Köse, uzun zamandır yürüttüğü oda başkanlığı süresince veteriner hekimliğin gelişmesi, mesleki hakların korunması ve standartların yükseltilmesi amacıyla önemli çalışmalara imza atmasıyla tanınıyordu.

