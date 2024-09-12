Viaport Marina, Türkiye Pirat Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Ekonomi-Kocaeli

Viaport Marina, deniz ve yelken tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği TYF Türkiye Pirat Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon, Türkiye’nin önde gelen yelken sporcularını ve deniz severleri buluşturacak.

Yarışlarda, 15-20 adet pirat sınıfı tekne yarışacak ve her teknede iki sporcu mücadele edecek. Pirat sınıfı tekneler, hız ve manevra kabiliyetleriyle yelken sporunun en dikkat çekici yarış teknelerinden biri. Parkur, rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenecek olup, sporcular denizin doğal unsurlarına karşı ustalıklarını sergileyecekler. 6 kişilik deneyimli hakem heyeti ise yarışları dikkatle değerlendirecek.