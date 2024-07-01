Villa turizmcilerinde ‘İzin Belgesi’ sorunu artıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, turizm amaçlı günübirlik konutların ve villa kiralamalarla ilgili 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’un yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yasa ile konut statüsünde olan mülklerin turizm amaçlı yerli veya yabancılara tek seferde 100 gün veya daha kısa süreli kiralanmalarında Bakanlıktan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildiğini belirten Okurgan, şunları kaydetti:

‘’Kanunun 4 üncü maddesi ile izin belgesi olmaksızın faaliyette bulunanlar ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına olanak sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar hakkında idari yaptırımlar var. Villa turizminde çok öneme sahip olan ve kanun yürürlüğe girdiği tarihlerde yüksek sezon için rezervasyonu olan mevcut villalar için geçici 1 inci maddede 02 Şubat 2024 tarihine kadar izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmaları hüküm altına alındı.’’

Villa turizminin lokomotifi olan bu mülkler ile ilgili yasa gereği 90 gün içinde belge düzenlenerek teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Okurgan, yoğunluk nedeniyle Bakanlık tarafından bu süre 02 Haziran 2024’e kadar 30 gün süre ile uzatıldığını bildirdi. Erdal Okurgan şöyle devam etti:

‘’Süre uzatılmasına rağmen sezon gelmesine rağmen özellikle Kaş, Kalkan bölgesinde birçok belge hala verilememiştir. Bu villaların denetim süreçleri de personel yetersizliği nedeniyle sezon içine kaydığı düşünülünce verilen süreler yeterli olmuyor. Bu kanun uygulanma süreçlerinin 31.12.2024 tarihine kadar esnetilmesini ya da uzatılmasını talep ediyoruz.’’

İmar sorunu görmezden geliniyor

Antalya’nın Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgelerinde 16 bin kişinin ‘villa turizmi izin belgesi’ almak için başvurduğunu, ancak bakanlıktaki yoğunluk nedeniyle büyük bir çoğunluğun bu belgeyi alamadığını ve hizmet veremediğini söyleyen Okurgan, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’nin imar açısından en sorunlu bölgesi olan bu bölgelerde, özellikle 2-B araziler, hazine tahsisleri, çok ortaklı hisseli tapular gibi yıllardır kanser olan sorunlar yüzünden izin belgelerine olumlu yanıt alamayan daha önce kaydı olan ve turizmin içindeki binlerce villanın internet satışları kaldırıldı. İzin belgesi almak için verilen sürenin uzatılmasını istiyoruz. Aksi halde Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık öz sermaye ile yapılan turizm amaçlı bu yatırımlar atıl hale gelecektir. Ekonomiye ve turizme girdi sağlayan bu yatırımların atıl kalması hiç kimseye yarar sağlamayacak. Sektörü disipline edecek olan yasayı ve bakanlığımızı destekliyoruz. Ancak burada sancılı bir süreç var. Villa turizmi ile Kaş, Kalkan ve Fethiye’de her yıl 2 milyona yakın misafiri villalarda ağırlıyoruz. Yürürlüğe giren yasanın eksikliklerinin giderilmesi ile sektörümüzün kalitesi daha da artacak’’ dedi.

10 milyar liralık turizm harcaması engellenecek

Bölgedeki turistik villaların, öz sermaye ile finanse edilip, arsa değerleri ve yapım maliyetleri ile en az 7 ila 15 milyon TL'lik yatırımlarla herkesin kendi olanakları ile kurulduğunu aktaran Okurgan, şöyle konuştu:

‘‘Bu işletmeler yüzde 20 KDV, yüzde 25 ila 45 arası gelir vergisi ve yüzde 2 konaklama vergisi olmak üzere toplam yüzde 50-70 oranında vergi ödüyor. Yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor. Yıllık en az 2 milyar TL vergi toplanan bu sektördeki kısıtlamalar, ciddi vergi kaybına neden olacaktır. 45'e yakın alt sektör olumsuz etkilenecek.’’

İzin belgesi alma süresinde değişiklik olmaması halinde sorunların artacağını vurgulayan Okurgan, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Bu konutlar sisteme dahil edilmez ise yıllık 10 milyar TL’lik turizm harcamasının bölgeye girmesi de engellenmiş olacak. İzin belgesi alamayan bu tesisler kaçak faaliyete yönelecek, şikayetler artacak, denetimlerde turistlerde rahatsız olacak. Kaos büyüyecek ve bölge sektör ile beraber kötü olarak anılacaktır. Ülke turizmde ve ekonomisinde büyük kayıplar yaşanacaktır. Yasanın bu şekilde eksikliklerle uygulanmasıyla birlikte turistik villa ve apart turizminin kısıtlanması, kaçak faaliyetlerin artmasına da zemin hazırlayacak ve kaçak boyutu 6,5 milyar TL’ye ulaşabilecek.’’