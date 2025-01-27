Vişne Madencilik halka arz oluyor

İZMİR / EKONOMİ

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Vişne Madencilik halka arz ediliyor. Temelleri 1952 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde kurucusu Nihat Mithat Öztüre tarafından atılan şirket sermayesinin yüzde 20,51’i halka açılacak. Tera Yatırım liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 3-4 ve 5 Şubat 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.

Halka arz işleminde; 17 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 24 milyon TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL olacak.

“Halka arz kurumsallaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak”

Halka arzı şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiren Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, “Şirketimiz, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki kireç üretiminin yüzde 8,4’ünü gerçekleştirmiş olup faaliyet gösterdiği Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahip konumda. Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyoruz. 2023 yılında devreye aldığımız yeni fırınlarla birlikte toplam üretim kapasitemiz yılda 810 bin tona ulaşmıştır. Dolayısıyla halka arzın; kurumsallaşmanın yanı sıra üretim kapasitemizi ve karlılığımızı da olumlu şekilde etkileyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Halka arz geliri ile yeni yatırımları finanse edecek

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Öztüre, şunları söyledi: “Halka arz sonrası elde edilecek net gelirin; yüzde 40-45 gibi ağırlıklı bölümünü Çelemli fabrikamızın hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısında, yüzde 19-23'ünü Narlı fabrikamızın mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumuna yönelik yatırımlarımızın finansmanında değerlendireceğiz. Geri kalanı ise yine Çelemli ve Narlı fabrikalarımız başta olmak üzere devam etmekte olan hidrolik kireç karışım hattı, kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesislerine yönelik yatırımlarımızda değerlendirilecek.”

Yeni yatırımlar sonucu şirketin ürün kompozisyonunun genişletilmesi ve pazar payının yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Cem Öztüre, gelecek döneme ilişkin büyüme ve yatırım hedeflerini şöyle özetledi: “Şirketimiz bünyesinde operasyonel süreçlerin verimini arttırmak, yerli ve yabancı piyasa taleplerine hızlı şekilde cevap vermek için üretim birimlerimizin entegrasyonunu sağlayacak yeni tesisler kurmayı ve ürün gamının genişletilmesini planladık. Hedefimiz; öğütülmüş hidrat ve mikronize kireç pazarında aktif üretici olarak yer almak. Özellikle mikronize kireç üretimi ile birlikte global piyasada yeni sektörlere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede; AR-GE çalışmalarıyla mevcut ürün kompozisyonunda yer alan kireç ürünlerini geliştirmek şirketimizin stratejik hedefleri arasında yer alıyor.”

“Toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ü özkaynaklardan oluşuyor”

Şirketin 2024 yılı performansı ve finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Öztüre, “30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla özkaynaklarımız 2 milyar 127 milyon 81 bin TL olup toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ünü oluşturuyor. Toplam aktiflerimiz yine aynı dönem itibarıyla 2 milyar 524 milyon TL olup şirketimizin hasılatı ise 2024 yılının 9 aylık döneminde 829 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu dönemde satışlarımızda en çok payı yüzde 58 ile sönmemiş kireç (Kalsiyum oksit) ürünümüz aldı. Satışlarımızda; ikinci sırada Agrega ürünü, üçüncü sırada ise sönmüş kireç (Kalsiyum Hidroksit) ürünü yer alıyor. Dönem net karımız ise 2024 yılı 9 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1204,4 oranında artışla 26 milyon 586 bin 842 TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.