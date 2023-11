'Vize sorunu hem Türkiye hem de Almanya’ya zarar veriyor'

Takip Et

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ile AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle “Türkiye – Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları” etkinliğinde Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret potansiyeli masaya yatırıldı. Gaziantep Divan Otel’de düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Alman ve iş inşaları katıldı.

“Yatırımlarınız bizim için lütuf değil sizin için kazanç olacak”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada Gaziantep’in sosyo-ekonomik kriterleri açısından daha dezavantajlı bir bölgede yer aldığını ve bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Gaziantep’in bölgenin cazibe merkezi olduğunu söyleyen Vali Çeber, “Bu şehri düşünürken, sadece Doğu ve Güneydoğu Bölgemizi değil, Kuzey Suriye ve Irak’ın kuzeyini de ilgilendireceğini değerlendirerek düşünün. Bu şehirde 450 bin işçi çalışıyor, 2 bin fabrika da üretim yapıyor. Bazı sektörlerde dünyada söz sahibiyiz. Yarın Suriye’de savaş bitecek, Kuzey Irak’ta da istikrar sağlanacaktır. O anlamda buraya yapılacak yatırım bizim için lütuf değil, sizin için kazançtır. Bu kazanca ortak olmanızı istiyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da kültür, sanayi ve turizm şehri Gaziantep’in Almanya’nın iki şehri ile kardeş belediye olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artmasını temenni etti.

“Vize sorunu her iki ülkeye zarar veriyor”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise konuşmasında vize sorununa değindi. Son dönemde vize reddinden daha çok vize randevusu almakta güçlük çektiklerini aktaran Yıldırım, bu sorunun da her iki ülkeye zarar verdiğini ifade ederek, “Aslında vize problemi her iki tarafa da zarar veriyor. Bu noktada çarpıcı bir örnek de vermek isterim, Domotex'in Almanya'da düzenlediği halı fuarının bugüne kadar hem sayı hem de metrekare bazında en önemli katılımcılarından biri Gaziantep’ti. Fakat vize süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmalarımız bu yıl fuara katılmamayı tercih ederek İstanbul'da bir fuar düzenliyor. Bu bizim için sevindirici ama işbirliği açısından üzücü. Bizler iş insanıyız gidip de kalma gibi bir niyetimiz yok. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Vize sorununun da hızlı bir şekilde giderilmesi iki ülke yararına olacaktır” diye konuştu.

“Gaziantep’te milyonlarca liralık yatırımım var ama vize alamıyorum”

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de vize sorununa sitem dolu sözlerle dile getirdi. Ünverdi, “Biz üretime devam ediyoruz. Bizim işimiz istihdam etmek, üretmek ve ürettiğimizi dünyaya pazarlamak. Ama ne zaman Almanya gitmeye kalksam vize sorunuyla karşı karşıya kalıyorum. Ben iş insanıyım. Almanya’daki fuara yalnızca katılım sağlıyorum, ürettiğim malı teşhir edip dünyaya pazarlamak istiyorum. Hatta bunu Almanya’daki iş ortağımla yapmak istiyorum. Benim Gaziantep’te milyonlarca yatırımım var. Binlerce kişiye istihdam sağlıyorum. Sanayi Odası ve Ticaret Odası da bana referans oluyor. Buna rağmen vize alamıyorum” ifadelerini kullandı.

“Almanya ile ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Almanya’nın Türkiye’nin ve Gaziantep’in en önemli ticari paydaşları arasında yer aldığını ve geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerini efektif bir şekilde ticari ilişkilere yansıtmak istediklerini kaydetti. Akyılmaz, “2022 yılı verilerine göre Almanya'da yaşayan 80 bin Türk girişimcisi yılda yaklaşık 80 milyar avro ciro yapıyor, 500 bin kişiye istihdam olanağı sunmuş. Ülkemizde de 8 bine yakın Alman firması 10 milyar Euro yatırım tutarı ile 120 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyor. İkili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak, 2022 yılında toplam 44 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. 2023 yılı 10 aylık dış ticaret hacmimiz ise deprem felaketinin de etkisi ile 37 milyar dolara ulaştı. Yıllık hacmin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef olan 50 milyar dolara en kısa sürede ulaşmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Dövizdeki oynaklık ve belirsizlik en büyük risk”

Türkiye’de 8 bin Alman iş insanının yatırımları olduğunu dile getiren Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından kuruma kayıtlı bin 100 üye ile iletişime geçerek, bölgeye 110 milyon Euro bağışta bulunduklarını açıkladı. Bölgenin yeniden ayağa kalkmasına odaklandıklarını dile getiren Pahl, hayata geçirecekleri Eğitim Köprüsü Projesi ile deprem bölgesine üniversite öğrencilerine eğitim vereceklerini bildirdi. Türkiye’de ki Alman firmalarının döviz kurunda yaşanan dalgalanmalarını risk olarak gördüğünü ifade eden Pahl, “Bir diğer önemli sorun da belirsizlik. Bu sorunların aşılmasıyla Türkiye’de yatırımcı sayımızda kısa sürede 10 bin olacaktır” dedi. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz ise iki ülkenin ekonomik olarak birbirine çok yakın olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Gaziantep ülkenin ekonomik merkezlerinden birisi. Almanya, deprem sonra Türkiye’ye 238 milyon Euro yardım taahhüdünde bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ortada ve bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Umarım bu etkinlik başarıyla sonuçlanır ve iş ortaklıkları kurulur.”