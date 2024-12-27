Vize sorunu yaşayan Bursalı iş insanları yeni pazarlara yöneldi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 2023-2024 faaliyet dönemi çalışmalarını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, 11 Balkan ülkesiyle işbirliği temaslarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, Balkanlar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini vurguladı. “Kaybettiğimiz toprakları sürekli ziyaret ediyor, kaybettiğimiz topraklardan ekonomik olarak güçlü olmaya çalışıyoruz çünkü güçlü olursanız sınırın kalktığını görüyorsunuz” diyen Fatih Şakir, yaşanan vize sorununu ise had safhaya ulaştığına dikkati çekti. Şakir, “AB ülkeleri sadece bize değil, mallarımıza da vize uyguluyor. AB ile Rusya arasındaki çekişme nedeniyle serbest dolaşımın başladığı Balkan ülkelerinde de yakın zamanda aynı sorunları yaşamaya başlayacağız. Sorunun aşılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Birkaç yıl içinde vizesiz olarak sadece Kapıkule’yi göreceğiz” dedi.

Vize sorunlarının had safhaya ulaşması sonrası Türkiye’ye vize uygulamayan Türk cumhuriyetlerine yöneldiklerini ifade eden Fatih Şakir, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerde temaslarda bulunduklarını aktardı. Ayrıca AB ülkelerindeki Tüürk iş insanı dernekleriyle de yakın temaslarda bulunduklarını dile getiren Şakir, şubat ayında Makedonya’ya ziyarette bulunacaklarını, iki yılda bir düzenledikleri Balkan İşbirliği Ekonomik Formu’nun da iş hacmine katkılar sağladığını bildirdi.

15 Mart’ta derneğin genel kurulunu yapacaklarını duyuran Şakir, yeni dönem başkan adayı olarak İskender İskenderoğlu’nu işaret etti. Fatih Şakir, derneğin 32’inci Sinerji Toplantısı’nı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ocak ayında düzenleyeceklerini kaydetti.

Toplantıya Başkan Fatih Şakir’in yanı sıra yeni dönem başkan adayı İskender İskenderoğlu, başkan yardımcıları Süleyman İnan ile Baha Boztekin de katıldı.