Vizyoner İş Adamları Derneği Konya’da kuruldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın köklü ticaret kültürüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla kurulan VİAD, Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Derneğin Kurucu Başkanı Atilla Sinacı, yaptığı konuşmada klasik dernek yapılarından farklı bir anlayışla yola çıktıklarını vurguladı.

Derneğin “Geleceği şekillendirenler” sloganıyla yola çıktığını söyleyen Sinacı, VİAD’ın yeni nesil iş insanı modelini tarif ettiğini ifade ederek, “Bugün burada sadece bir derneğin kuruluşunu ilan etmiyoruz. Konya'nın ekonomik mirasına, toplumsal vizyonuna ve liderlik potansiyeline yeni bir yön verecek yapının, bir idealin, bir hareketin temelini atıyoruz. VİAD, tabeladan, aidat sisteminden ve logodan ibaret olan klasik bir iş dünyası derneği ya da bir kulüp değildir. VİAD; bir değerler bütünü, bir yöneliş, bir vizyondur. En önemlisi, bir sorumluluktur” dedi.

“Üyelik bir ayrıcalık değil, yükümlülüktür”

Derneğin kuruluş gerekçesine de değinen Sinacı, “Artık yalnızca kar değil, anlam arıyoruz. Sorumlu, dönüştürücü ve etkileyici şirketlerin dünyayı şekillendirdiği bir dönemdeyiz. VİAD aynı değerlere inanan iş insanlarını bir araya getirmek için, kaliteli ilişkiler, güvenilir ticaret ve derin iş birlikleri için, sadece bugün değil, geleceğe yatırım yapmak için, kadınların, gençlerin, ikinci kuşak girişimcilerin daha görünür olduğu bir ekonomik yapı kurmak için, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, inovasyon gibi alanlarda öncülük etmek için ve elbette, bu topraklardan çıkan değeri, dünyaya taşıyacak bir vizyonu birlikte geliştirmek için kuruldu. Birlikte üretmeyi, birlikte düşünmeyi, birlikte ilerlemeyi ama her şeyden önce, birlikte büyümeyi hedefleyen derneğimizde üyelik bir ayrıcalık değil, bir yükümlülüktür” şeklinde konuştu

Konya’dan çıkan vizyon, Türkiye’ye umut olacak

VİAD’ın Konya’dan Türkiye’ye yeni bir model sunacağını vurgulayan Atilla Sinacı, “Konya güçlü bir şehir. Üreten bir şehir. Köklü geleneklere sahip, ama aynı zamanda yeniliğe açık bir şehir. VİAD, bu şehrin ruhuna uygun bir yapı olarak ortaya çıktı. Biz bu şehirde sadece iş insanlarını değil; liderleri, rol modelleri, ilham kaynaklarını bir araya getirmek istiyoruz. Burada kurulacak bağlantılar; sadece yeni işler değil, yeni bakış açıları, yeni fikirler, yeni ufuklar da doğuracak. Bu sayede Konya'nın iş dünyası sadece güçlü değil, aynı zamanda güven veren, sürdürülebilir, yenilikçi ve saygın bir noktaya taşınacak” ifadelerini kullandı.