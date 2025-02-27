VM Medical Park Gebze, Organize Sanayi Bölgesine sağlık hizmeti sunuyor

Kocaeli

Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren VM Medical Park Gebze Hastanesi, sağladığı geniş imkanları ve uluslararası alanda kabul gören kalite standartlarına uygun olarak hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesinin kalbinde yer alan hastane, İstanbul’a 20 ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na 15 dakika mesafede yer alıyor. 15 bin metrekare kapalı alana sahip olan VM Medical Park Gebze Hastanesi; 150 yatak kapasitesi, 17 yataklı genel yoğun bakım, 13 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 ameliyathane ve 2 doğumhanesi ile alanında uzman hekim kadrosuyla Gebze’de hizmet veriyor.

Hastaların deneyimli uzmanlar tarafından takibinin yapıldığı, multidisipliner tedavi yaklaşımı ve yenilikçi tıp teknolojilerinin avantajları ile tedavi edildiği VM Medical Park Gebze Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Beslenme ve Diyet, Biyokimya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Genel Yoğun Bakım, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif, Psikiyatri, Psikoloji, Yenidoğan Yoğun Bakım gibi birçok branş ile öne çıkıyor. VM Medical Park Gebze Hastanesi Başhekimlik görevini kurulduğu günden bu yana Genel Cerrah Op. Dr. Feridun Aysu yürütüyor.

VM Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Dr. Erhan Çıplaklıgil, İstanbul ve Kocaeli bölgesinden günde ortalama 600 ile 800 hastaya hizmet verdiklerini belirtti. Hastalarına verdikleri otelcilik hizmetlerini çeşitlendirdiklerine de değinen Çıplaklıgil “Medical Park olduğumuz için geniş imkanlarımız var. Hastalarımıza otelcilik hizmetini çeşitlendirdik ve bunu fiyatlarımıza yansıtmadık” dedi. Çıplaklıgil, hastanenin fiyatlarının bölgenin ekonomik şartlarına uygun olduğunu belirtti. Gebze’de bulunan organize sanayi bölgeleriyle de iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Çıplaklıgil, ekiplerinin düzenli aralıklarla firmaları ziyaret ettiğini söyledi.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ücretsiz muayene imkanı

Gebze Gazeteciler Cemiyeti ve VM MedicalPark Gebze Hastanesi arasında imzalar atıldı. Yapılan anlaşma ile cemiyete üye gazeteciler VM Medical Park Gebze Hastanesi’nde ücretsiz muayene olabilecekler.