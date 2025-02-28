Vodafone ve TÜRKONFED dijitalleşme yolculuğuna Adana ile başladı

Eray ŞEN/ADANA

Vodafone Business ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliği, Adana’da gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’ın da katıldığı etkinlikte, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen çalışmalar anlatıldı. KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynaklara daha kolay erişim sağlamalarına yardımcı olan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayisinde lokomotif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak, iletişim altyapılarına ve yerleşik teknoloji danışmanlık ekiplerine yatırım yaptıklarını söyledi. Her ölçekteki işletmenin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Kestioğlu, şöyle devam etti:

“Büyük şehirlerimizin yanında, özellikle Anadolu’daki işletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da TÜRKONFED iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliğiyle Adana’daki işletmeler ve KOBİ’lerimizle buluştuk. Dijital dönüşüm sürecinde destek arayan ve teknolojik yetkinliklerini artırmak isteyen KOBİ’lerimizle bir araya geldiğimiz bu etkinliğimizde sektör liderleri ve dijital dönüşüm uzmanları, katılımcılarımıza ilham verici konuşmalar yaparak dijital dönüşümün önemini ve uygulama stratejileri hakkında önemli bilgiler verdi. Koçluk oturumlarında Vodafone Business uzmanlarından dijital dönüşüm konusunda birebir danışmanlık alan işletmeler, diğer şirketlerle etkileşim kurabilme fırsatı yakaladı. Bizler Vodafone Business olarak Anadolu’da faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Sönmez: Ekonomide liderlik için KOBİ’leri dönüştürmeliyiz

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasında dijitalleşmenin küresel rekabette belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, dinamik girişimcilik ekosistemi ve üretim kabiliyeti ile dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için dijitalleşmeyi hızlandıran, teknoloji yatırımlarını teşvik eden ve inovasyonu destekleyen politikaları hayata geçirmek zorundayız. Bugün dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatımızı yüzde 3’ün üzerine çıkarmak için en büyük kozumuz dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretimdir. Bunun yolu ise ileri teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalaşmış ihracattan geçiyor.”

Dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin önemine değinen Sönmez, “Dijital ekonominin liderleri arasında yer almak istiyorsak işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorundayız. Bu dönüşüm de yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin de kapsayıcı şekilde dijitalleşmesiyle mümkün. İşte bu proje kapsamında sağlayacağımız bilgi ve destekler, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak” dedi.

Mantı: Geleneksel yöntemlerle rekabet edemeyiz

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) Başkanı Berman Mantı ise gelişen ve değişen dünya düzeninde geleneksel yöntemlerle gelişmiş ülkelere karşı rekabet etmenin zorluğuna dikkat çeken “Bu zorluğu aşmanın ve hedefe ulaşılmasının altında yatan bir gerçek de dijitalleşme. Dijital pazarlama, günümüz iş dünyasında KOBİ’ler için rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu haline geldi. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak dijital pazarlama, internet ve dijital teknolojiler aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmayı, marka bilinirliğini ve satışları artırmayı hedefliyor” diye konuştu.