Vural Ocalı, EMLO konsey üyeliğine seçilen ilk Türk oldu

İZMİR / EKONOMİ

Kurulduğu 1991 yılından bu yana denizcilik sektörü ile ilgili yeni politikaların, düzenlemelerin ve bunlara ait değişikliklerin duyurulduğu ve tartışmaya açıldığı, Avrupa Birliği resmi birimlerinin destek verdiği EMLO, rekabet ve deniz ticareti konularından güvenlik ve çevre konularına kadar uzanan geniş bir alanda konferans ve seminerler düzenliyor.

AB denizcilik ile ilgili olarak rekabet ve genel konularda son yaklaşımların ve gelişmelerin raporlandığı, analiz edildiği ve kritik tartışmalara açıldığı ve AB’de önde gelen gemi sahiplerinden, forwarderlardan, yükleyicilerden ve ticaret birliklerinden denizcilik uygulayıcılarının ve uyum görevlilerinin geniş çapta katılım gösterdiği bir platform olarak öne çıkan EMLO, son 20 yılda AB denizcilik politikalarının gelişiminde ön saflarda yer aldı.

1966’da İzmir’de doğan, 1988’de Kara Harp Okulu İşletme Yönetim Bölümü’nden teğmen olarak mezun olan Ocalı, ardından girdiği 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994’te mezun oldu. 1989-1996 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra, sivil hayata geçen Ocalı, 1998’de Ocalı Hukuk Bürosu’nu kurdu. 2001’de risk müdürü olarak Arkas Holding A.Ş. bünyesinde göreve başlayan Ocalı, halen Arkas Holding Risk Direktörü ve Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdürüyor.