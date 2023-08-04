Warmhaus Viwa S, yoğuşmalı kazan serisine 150 kW kapasiteyi ekledi

Esra Özarfat / BURSA

Warmhaus yüzde yüz yerli sermaye ile üretilen Viwa S duvar tipi çelik eşanjörlü premix yoğuşmalı kazan serisine 150 kW kapasiteli kazanı ekledi. Hali hazırda bulunan 90, 100, 125 kW kapasiteli kazan seçeneklerine 150 kW’lık kazanın eklenmesiyle Warmhaus tüketicilere Viwa S duvar tipi yoğuşmalı kazan serisinde 4 farklı seçenek sunmaya başladı.

Warmhaus’tan yapılan açıklamada Viwa S kazan serisinde kullanılan paslanmaz monoblok çelik eşanjörlerin yüzde 107’ye varan yüksek verim ve uzun ömürlü kullanım sunduğu kaydedildi. Farklı ısıtma seçenekleri ile merkezi sistemler için verimli çözümler sunulduğuna da dikkat çekilirken, ‘kolay kurulum, yüksek performans, tasarruf ve uzun ömür’ öne çıkan özellikler olarak sıralandı. Ürünün, bu sayede konut, üniversite, okul, lojman ve otel gibi büyük projeler tarafından tercih edildiği kaydedildi. Ek bir kontrol paneline ihtiyaç duymadan 14 adet kazana kadar kaskad kurulum olanağı ile cihazın kapasitelerine göre 1260 kW’tan 2100 kW’a kadar merkezi sistem ısıtma gücüne ulaşılabildiği ifade edildi. Viwa S kazanların kompakt boyutları ve hafif yapısı ile kolay montaj uygulaması sağladığına işaret edilirken, hermetik kazan tasarımı ve eş merkezli baca bağlantısı sayesinde her kazanın kendi baca setini kullanabildiği vurgulandı.

Beyçelik Holding iştiraki olarak 1996 senesinde Bursa’da kurulan Warmhaus; toplam üretim alanı 35 bin 500 metrekare olan iki fabrikasında panel radyatör, kombi, şofben ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretiyor. Bunun yanı sıra yurtdışı yatırımları kapsamında İngiltere’de açtığı satış ofisi ve depo alanı ile Avrupa’nın en büyük pazarlarından birisi olan İngiltere’ye giriş yapan Warmhaus, yüzde 100 yerli sermaye ile ürettiği ürünleri bugün 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor.