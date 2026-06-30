Water Dine, suyu gastronominin merkezine taşıdı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Gastronomide suyun yalnızca bir içecek değil, lezzet deneyimini tamamlayan stratejik bir unsur olduğu yaklaşımıyla hayata geçirilen Water Dine serisi, dördüncü buluşmasını İzmir'de gerçekleştirdi. Nestlé Waters & Premium Beverages'ın organizasyonunda OD Urla'da düzenlenen etkinlikte, Şef Osman Sezener'in hazırladığı menü, gastronomi yazarı Levon Bağış'ın Erikli ve S.Pellegrino eşleşmeleriyle sunularak suyun gastronomideki tamamlayıcı rolüne dikkat çekildi.

Water Dine serisi, suyun gastronomi içindeki yerini farklı restoranlar, şefler ve menüler üzerinden ele almaya devam ediyor. Serinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yapan OD Urla, Ege’nin ürünlerini merkeze alan mutfak yaklaşımıyla bu özel akşamın yeni durağı oldu.

Ege’nin ürünleri Erikli ve S.Pellegrino eşleşmeleriyle yorumlandı

Şef Osman Sezener’in mevsimsel mutfak yaklaşımıyla hazırladığı menüde, Ege’nin yerel ürünleri, OD Urla bahçesinden gelen malzemeler ve yalın lezzet dili öne çıktı. Marka Elçisi ve Yeme-İçme Uzmanı Levon Bağış, menü boyunca tabakların lezzet yapısına göre oluşturduğu Erikli ve S.Pellegrino eşleşmelerini misafirlerle paylaştı. OD Urla Bahçesinden Erken Hasat Zeytinyağı ve Ekşi Maya Ekmek, Kuşkonmaz Narenciye, Giresun Fındık & Bitter Çikolata & Yerli Trüf tabakları Erikli ile eşleşti. Levrek Tartar, Kereviz & Günün Balığı & Misket Limonu Sosi Mavi Kuyruk Karides, Tarhana ve Orzo tabaklarında ise S.Pellegrino eşleşmesi öne çıktı.

Levon Bağış, suyun yemek deneyimindeki rolünü lezzetler arasındaki dengeyi, ferahlığı ve aromatik akışı destekleyen bir gastronomi unsuru olarak aktardı. Bu eşleşmelerde Erikli’nin yumuşak içiminin; zeytinyağı, ekşi maya, narenciye, fındık ve çikolata gibi lezzetlerde tabağın doğal katmanlarını öne çıkarırken, S.Pellegrino’nun mineral yapısı ve kabarcıkları, asiditesi, tuzluluğu ve aromatik yoğunluğunun daha belirgin tabaklarda damağı tazeleyerek yemeğin ritmini desteklediğini belirtti.

Gastronomi deneyiminin tamamlayıcı eşlikçisi: Su

Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye Genel Müdürü Neslihan Kara, “Water Dine serisiyle suyun gastronomideki yerini farklı restoranlar, farklı şefler ve farklı menüler üzerinden anlatmaya devam ediyoruz. Su, yemeğin akışını, dengesini ve damakta bıraktığı etkiyi tamamlayan çok önemli bir eşlikçi. Serinin dördüncü buluşmasını, Ege’nin ürün zenginliğini kendi mutfak diliyle yorumlayan OD Urla’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Bu deneyime katkıları için Şef Osman Sezener’e ve eşleşmeleriyle menüye eşlik eden Levon Bağış’a teşekkür ederiz” dedi.

OD Urla Şefi Osman Sezener ise menüye ilişkin, “Water Dine için hazırladığım bu özel menüde, OD Urla bahçesinden başlayıp Türkiye’nin farklı bölgelerine uzanan bir lezzet yolculuğu sunmak istedim. Topraktan gelen ürünleri, Ege Denizi’nden gelen lezzetlerle aynı tabakta buluşturdum. Her tabakta farklı katmanlar ve dengeler kurarken, Erikli ve S.Pellegrino eşleşmeleri de bu akışı tamamlayan önemli bir unsur oldu. Mevsimi, ürünü ve coğrafyayı aynı deneyimde bir araya getiren bir menü hazırladık” diye konuştu.