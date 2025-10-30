Wavin, yeni yatırımlarını 2026 başında devreye alacak

Eray ŞEN/ADANA

Farklı ülkelerdeki yapılanmaları ile inşaat ve altyapı sektörlerine yönelik çeşitli ürünler üreten Wavin, Adana tesislerindeki yeni yatırımlarını, 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alacak. Şirket, sıhhi tesisat, atık ve kanalizasyon sistemleri, çatı drenaj, yağmur suyu yönetimi, ısıtma, soğutma ve mekanik havalandırma alanlarında sürdürülebilir ürünler üretiyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Wavin Türkiye Genel Müdürü Fatih Asal, iç ve dış pazarlara yönelik geniş bir ürün gamına sahip olduklarını söyledi. Bu yıl özellikle ürün çeşitliliği ve dış pazarlardaki gelişme ile dengeli seyir izlediklerini belirten Asal, “Türki cumhuriyetler, Ortadoğu gibi dış pazarlardaki ihracat artışımızın etkisiyle yüzde 6-7 büyüme sağladık. Bu yıl için hedefimizi çok yüksek belirlememiştik zaten. Faizlerin bu seviyede olacağını tahmin ettiğimiz için çok yüksek bir bütçe yapmadık. Temkinliydik. Dolayısıyla bu yaklaşımımız elimizi biraz rahatlattı” dedi.

Yeni yatırımlarına değinen Genel Müdür Asal, “Basınçlı su borusu üretiminde yeni hatları devreye alıyoruz. Diğer bazı ürünlerimizde de yatırımlar yaptık. Yaklaşık 4 milyon dolarlık yeni yatırımlarımız 2026’nın ilk çeyreğinde devreye girmiş olacak. 2025 bizim için yatırım yılı oldu diyebiliriz” ifadesini kullandı. Bu gelişmelere bağlı olarak gelecek yılın büyüme planları hakkında konuşan Asal, “Önümüzdeki yıl da büyüme hedefimiz var, yeni yatırımlar planlıyoruz. Basınçlı sularda kullanılan ve halen ürettiğimiz bir üründe yeni hatlar yaparak kapasite artışı gerçekleştiriyoruz. Bunu tetikleyen unsur, ürünün çok beğenilmesi oldu, uygulaması kolay ve işçilik, montaj maliyetleri düşük. Diğer ürünlerde de tonaj bazında yüzde 7 civarında büyüme hedefi belirledik” bilgisini verdi.

“İhracat oranımız yüzde 30”

İç ve dış pazarlardaki gelişmelere değinen Asal, şöyle konuştu: “Bizim avantajımız şu; ihracat pazarlarında büyüdük, özellikle Türki cumhuriyetler, Ortadoğu pazarı hareketli. Bu biraz da bizim ürün çeşitlerimizden kaynaklı, yerden ısıtma, yağmur suyu arıtma, altyapıda belediyelerin yaptığı yatırımlarla alakalı olarak toparladık ama inşaata sattığımız ürünlerde, daire, konut tarafında gerileme var” ifadesini kullandı. Dış pazarda ayrıca Bulgaristan, Yunanistan, Moldova gibi doğu Avrupa ülkelerine de ürün gönderdiklerini anlatan Asal, toplam satışları içinde ihracatın payının yüzde 30 civarında olduğunu bildirdi.

“Konut kredileri daha kullanılabilir seviyede olmalı”

Genel Müdür Asal, inşaat sektörü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim için önemli olan konut kredilerinin faizlerinin daha kullanılabilir seviyeye gelmesi, çünkü Türkiye’de hala konut ihtiyacı var. Kurda, kredilerde ve satın alma gücünde istikrar olması gerekiyor.”