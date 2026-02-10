Werer Energy, 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin hızla büyüyen enerji teknolojileri girişimi Werer Energy, 10 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden Hollanda merkezli yeni yatırım şirketi Westure VC’den 600 bin dolar yatırım aldığını duyurdu. Bu stratejik yatırım, girişimin enerji depolama çözümlerini ölçeklendirmesi ve uluslararası pazarlara açılması için önemli bir büyüme ivmesi yaratacak.

Werer Energy, yatırım duyurusunu, İTÜ ARI Teknokent Big Bang Startup Challenge 2025’te gerçekleştirdi. Yarışmanın 2’ncisi olan girişim, EPDK Özel Ödülü, Enerjisa Özel Ödülü , İTÜ ARI Teknokent Gayri nakdi Destek Paketi olmak üzere toplam 2.5 milyon TL değerinde ödül ve destek kazandı.

Werer Energy, geliştirdiği yüksek güvenlikli lityum batarya sistemleri, enerji depolama konteynerleri, hibrit inverter teknolojileri ve akıllı enerji yönetimi yazılımlarıyla öne çıkıyor.

Şirket hâlihazırda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına enerji depolama altyapıları sunarak üretim tesislerinin enerji verimliliğini artırıyor, kesintisiz enerji yönetimi sağlıyor ve sanayi için kritik öneme sahip maliyet optimizasyonu sağlıyor. Ürünler; ağır sanayi, yenilenebilir enerji santralleri, telekom altyapıları, lojistik sahaları ve ticari binalar başta olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahip.

"Bu yatırım Türkiye’nin enerji dönüşümünde güçlü bir adım"

Kurucu ortaklar Ensar Levent ve Mustafa Türkoğlu, yatırım sürecinde elde edilen başarının sektör için önemli bir sinyal olduğunu belirterek, “Werer Energy olarak hedefimiz, enerji depolama teknolojilerini güvenli, verimli ve erişilebilir hale getirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak. Big Bang 2025’te aldığımız ödüller ve Westure VC’nin yatırım kararı, bu vizyonun doğruluğunun önemli bir göstergesi. Şimdi ölçeklenme ve global pazarlara açılma dönemine giriyoruz” açıklamalarını yaptılar.

Yatırım sonrası hedef, kapasite artışı, Ar-Ge ve global açılım

Westure VC’den alınan yatırım ile Werer Energy, üretim kapasitesini artırmayı, batarya güvenliği ve yazılım tabanlı enerji yönetimi odaklı Ar-Ge projelerini hızlandırmayı ve Avrupa başta olmak üzere küresel enerji depolama pazarlarına açılmayı hedefliyor. Westure VC Kurucu ortakları Emre Akman ve Ersoy Soyer ilk yatırımları olan Werer için; “Enerji sektöründeki büyük değişim ve ihtiyaçlar bu alandaki inovasyon özellikle odak alanlarımızdan biri olarak öne çıkıyordu. Bu doğrultuda hızla büyüme gösteren Werer bizler için Avrupa ve farklı pazarlara bakış açıları sebebiyle de önem taşıyor” ifadelerini kullandılar.