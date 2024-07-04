Windrover, rüzgar türbini kanatlarındaki arızayı sesinden tespit ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği’nin (ENSİA) kurumsal üyesi Werover da, rüzgâr türbini kanatlarındaki sorunları, kanatların seslerini dinleyerek tespit eden bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bu teknolojiye sahip olan üç firmadan biri olan Werover’ın “Windrover” adını verdiği teknoloji, yapay zekâ ile koordine olan gelişmiş sensörler içeriyor.

Arıza ve bakım duruşlarını azaltıyor

Werover, pek çoğu yerleşim birimlerin uzağında konumlanan ve çetin hava koşullarına maruz kalan santrallerin kanatlarında oluşabilecek arızaları, kanatların seslerini dinleyerek tespit edebiliyor, santrallerin arıza ve bakım duruşlarında süreleri kısaltarak santralin verimliliğine katkıda bulunuyor. Werover’ın CEO’su Zeynep Balca Yılmaz, bu teknolojiyi üretebilen dünyadaki üç şirketten biri olduklarını belirterek; İngiltere ve Almanya’da kurdukları şirketler kanalıyla önce Avrupa kıtasında daha sonra dünya genelinde sürdürülebilir enerjiye katkı sunarak fark yaratmak istediklerini vurguladı.

Yılmaz, “Ülkemizdeki rüzgâr türbin filosunun yaşlanmaya başlaması kanat kaynaklı sorunların da artmasına neden oluyor. Kanat değişimine varacak büyük sorunların erken aşamada tespit edilmesi, yatırımcı açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“Türkiye’ye ciddi döviz girişi sağlayabilir”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da, bir teknoloji şirketi olan Werover’ın dünya genelinde sürdürülebilir enerjiye katkı sağlama vizyonunu alkışladıklarını söyledi. Türkiye’nin bu alanda çok iyi yetişmiş mühendislere sahip olduğunun altını çizen Kalaycı, bu şirketlerin ürettikleri teknolojilerin dünya pazarlarına ihraç edilmesi ile Türkiye’nin ciddi bir döviz girişi sağlayabileceğini kaydetti.