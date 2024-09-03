WorldFood İstanbul 2024’e Gaziantep damgası

GAZİANTEP

Dünyanın gıda sektöründeki en önemli fuarları arasında yer alan ve bu yıl 32.kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası WorldFood İstanbul 2024 Fuarı İstanbul’da düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 108 markanın da yer aldığı fuar 3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında binlerce ziyaretçisini ağırlayacak. Fuarın ilk gününde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu “Türkiye’nin en önemli sektörleri arasında yer alan hububat bakliyat sektörünün aynı zamanda İstanbul’da düzenlediğimiz WorldFood İstanbul Fuarıyla da ülkemizin sektörün ticaret merkezi haline gelmesine yönelik adımlarını önemli buluyoruz. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulumuz öncülüğünde 6 sektör Birliğimizin, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin, ICA Fuarcılık’ın ve ALZ Grup’un iş birliği ile geçtiğimiz yıl kurulan Türkiye Gıda Platformu, WorldFood İstanbul Fuarı’nı dünyanın en iyi gıda fuarı haline getirme vizyonu ile geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Gıda Platformu’nun destekleri ile söz konusu fuar büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Gıda ve içecek sektörünün Türkiye ve çevreleyen bölgedeki en büyük fuarı WorldFood İstanbul 2024, 3 - 6 Eylül 2024 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını bugün açtı. Fuarda 12 ana ürün grubundan 1500’e yakın katılımcı yer alırken bölgemizden 108 markamız ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl WorldFood İstanbul 2024’te oluşturulacak olan iş hacminin 2 milyar Euro’yu aşması bekliyoruz. Bölgemizden katılan bütün firmalarımıza yönelik ilgi elbette daha fuarın ilk gününden belirgin olarak kendisini gösteriyor. Fuara katılan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum” dedi.