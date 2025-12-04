  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak
Takip Et

Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’de yaklaşık 130 oteli ve 11 markasıyla büyümesini sürdürürken, Ramada by Wyndham İzmir Dikili yatırımıyla Ege turizmine ivme kazandırmayı hedefliyor. Yeni otelin 2026 yılı içinde açılması planlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak
Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

 

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’yi küresel büyüme stratejisinin merkezine alan yeni yatırımlarıyla Ege turizmine ivme kazandırmayı hedefliyor. Şirket, TTI 2025 Fuarı kapsamında İzmir’de düzenlenen imza töreniyle Ramada by Wyndham İzmir Dikili projesini resmen duyurdu. Dikili’deki yeni yatırım Mimar Sinan İnşaat tarafından geliştirilecek ve 90 oda kapasitesiyle Dikili merkezinde deniz kenarında konumlanacak. Otelin 2026 yılında açılması hedefleniyor.

 

Törende Türkiye’nin şirketin dünyadaki en büyük beş pazarından biri olduğunu dile getiren Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Operasyon Başkanı Arcan Bayraktaroğlu, “Büyüme düğmesine basmış durumdayız ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Bayraktaroğlu, “Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde yatırım fırsatlarını sürekli değerlendiriyoruz. Sadece Ege değil, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu’daki projelerimiz de portföyümüzü çeşitlendirmemize katkı sağlıyor” dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 130 otelle en geniş uluslararası otel portföyüne sahip şirket konumundaki Wyndham’ın global portföyündeki 25 markadan Türkiye’de henüz bulunmayan 14 marka için de görüşmelerin yürütüldüğünü dile getiren Bayraktaroğlu, “Ege Bölgesi turizm çeşitliliği, yatırım iştahı ve güçlü talep yapısıyla bizim için stratejik bir lokasyon. Mevcut markalarımızın yanı sıra daha farklı konseptlerdeki markalarımızı da bu coğrafyaya taşıyarak hem bölgedeki portföyümüzü genişletmek hem de markalı konaklama kapasitesini artırmak istiyoruz” dedi.

 

“Turizm son çeyrekte toparlanma sinyali verdi”

 

2025 yılında özellikle yaz mevsiminin Türkiye turizmi açısından zorlu geçtiğini fakat yılın son çeyreğinde toparlanma sinyalleri gözlemlediklerini dile getiren Bayraktaroğlu, “Yılın ilk yarısı beklentiler çizgisinde ilerledi, fakat sektör yazın hem yabancı turist girişlerinde hem de iç turizm hareketliliğinde istenilen seviyelere ulaşamadı. Ancak Eylül ayından itibaren özellikle iş amaçlı seyahatler ve toplantılı konaklamalarda artış gözlemledik; son çeyrekteki doluluklar, 2025’in genel performansını dengeleyecek seviyeye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Şehirler
Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik
Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik
Norm Fasteners, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Ödülü aldı
Norm Fasteners, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Ödülü aldı
Yaşar Üniversitesi OCEAN ağına katıldı
Yaşar Üniversitesi OCEAN ağına katıldı
Ender Yorgancılar: “Atıkların kaynağında ayrıştırılması doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor”
Ender Yorgancılar: “Atıkların kaynağında ayrıştırılması doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor”
Şenocak: "OSB'lerde yatırıma zorlama ve harç bedelleri sanayicinin üzerinde baskı oluşturuyor"
Şenocak: "OSB'lerde yatırıma zorlama ve harç bedelleri sanayicinin üzerinde baskı oluşturuyor"
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, ‘Yeşil OSB’ belgesini aldı
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, ‘Yeşil OSB’ belgesini aldı