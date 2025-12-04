Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’yi küresel büyüme stratejisinin merkezine alan yeni yatırımlarıyla Ege turizmine ivme kazandırmayı hedefliyor. Şirket, TTI 2025 Fuarı kapsamında İzmir’de düzenlenen imza töreniyle Ramada by Wyndham İzmir Dikili projesini resmen duyurdu. Dikili’deki yeni yatırım Mimar Sinan İnşaat tarafından geliştirilecek ve 90 oda kapasitesiyle Dikili merkezinde deniz kenarında konumlanacak. Otelin 2026 yılında açılması hedefleniyor.

Törende Türkiye’nin şirketin dünyadaki en büyük beş pazarından biri olduğunu dile getiren Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Operasyon Başkanı Arcan Bayraktaroğlu, “Büyüme düğmesine basmış durumdayız ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Bayraktaroğlu, “Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde yatırım fırsatlarını sürekli değerlendiriyoruz. Sadece Ege değil, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu’daki projelerimiz de portföyümüzü çeşitlendirmemize katkı sağlıyor” dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 130 otelle en geniş uluslararası otel portföyüne sahip şirket konumundaki Wyndham’ın global portföyündeki 25 markadan Türkiye’de henüz bulunmayan 14 marka için de görüşmelerin yürütüldüğünü dile getiren Bayraktaroğlu, “Ege Bölgesi turizm çeşitliliği, yatırım iştahı ve güçlü talep yapısıyla bizim için stratejik bir lokasyon. Mevcut markalarımızın yanı sıra daha farklı konseptlerdeki markalarımızı da bu coğrafyaya taşıyarak hem bölgedeki portföyümüzü genişletmek hem de markalı konaklama kapasitesini artırmak istiyoruz” dedi.

“Turizm son çeyrekte toparlanma sinyali verdi”

2025 yılında özellikle yaz mevsiminin Türkiye turizmi açısından zorlu geçtiğini fakat yılın son çeyreğinde toparlanma sinyalleri gözlemlediklerini dile getiren Bayraktaroğlu, “Yılın ilk yarısı beklentiler çizgisinde ilerledi, fakat sektör yazın hem yabancı turist girişlerinde hem de iç turizm hareketliliğinde istenilen seviyelere ulaşamadı. Ancak Eylül ayından itibaren özellikle iş amaçlı seyahatler ve toplantılı konaklamalarda artış gözlemledik; son çeyrekteki doluluklar, 2025’in genel performansını dengeleyecek seviyeye ulaşacak” ifadelerini kullandı.