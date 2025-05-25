Wyndham Tarsus St. Paul Hotel, zamanın kapılarını misafirlerine açacak

ADNAN AÇIKGÖZ/TARSUS



Wyndham Tarsus St. Paul Hotel’in açılış törenine Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ticaret ve sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ile Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında otelle ilgili bilgiler veren Wyndham Tarsus St. Paul Hotel’in yatırımcısı, Tarsus Yatırım ve Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vecih Yamanyılmaz, projenin hâlihazırda 21 parsel üzerine kurulu 17 konaktan oluştuğunu söyledi. 15 konağın yaşının 100 yılı aştığını belirten Yamanyılmaz, “Yapılar arasında 180 yaşında olan konaklar mevcut. Bu projenin burada bulunmasının ana sebebi, hemen karşı tarafta St. Paul Kuyusu’nun olmasıdır. Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın en önemli figürü olan ve bu inancın yayılmasını sağlayan St. Paul’un evi hac mekânı olup, hemen karşımızda bulunmaktadır. Projelendirme, restorasyon ve diğer işlemleri devam eden 4 tarihi yapımız daha var. Tesisimiz bunlar da tamamlandığında toplantı, davet salonları da olan 80 odalı 180 yataklı bir otel haline gelecek” dedi.



Yapıların doğallığı korundu

Sit alanındaki proje inşasının 9 yıl sürdüğünü dile getiren Vecih Yamanyılmaz, tüm uygulamaların Anıtlar Kurulu kararlarına göre yürütüldüğüne işaret ederek, “21 bağımsız parselin bir otel haline getirilmesi için yapboz gibi satın alınması, projelendirilmesi, izin alınması ve restorasyonu, çok uzun, karmaşık ve zor bir sürece sebep oldu. Bu yapılar ahşap iskeletler üzerine kurulu, toprak ve taş gibi doğal malzemelerden yapılmıştır. Sıhhi tesisat dışında plastik malzeme kullanılmadı, beton ilave edilmedi. Doğal malzeme olması sebebiyle çok kolay aşınıyor. Bu nedenle bakımı çok zor” diye konuştu.



Genellikle 2 katlı binalardan oluşan kompleksin mevcut zemin oturumunun 2 bin 600 metrekare olduğunu bildiren Vecih Yamanyılmaz, ilave yatırımlarla birlikte toplam proje maliyetinin 11.5 milyon dolara ulaşacağını sözlerine ekledi.



Kuyudan çıkan şifa

Hristiyanlık tarihinin en değerli azizleri arasında yer alan ve birçok kaynakta ‘Tarsuslu Havari’ olarak anılan St. Paul’ün doğduğu ve yaşadığı mekân olarak kabul edilen evin avlusundaki kuyudan çıkan suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2000 yılında İnanç Turizmi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, St. Paul Kuyusu ve çevresinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştı.



