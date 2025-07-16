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TTB üyelerine Wyndham Tarsus St. Paul’da yüzde 15 indirim

Tarsus Ticaret Borsası (TTB) üyelerinin Wyndham Tarsus St. Paul Otel’den alacağı hizmetlerde yüzde 15 indirim uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü, TTB Başkanı Mustafa Teke ile otelin genel müdürü Ahmet Külçür tarafından imzalandı.

Haber Merkezi
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TTB üyelerine Wyndham Tarsus St. Paul’da yüzde 15 indirim
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TARSUS/EKONOMİ

İşbirliğinin hayırlı olmasını temenni eden TTB Başkanı Mustafa Teke, “Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerle iş birliklerini geliştiriyoruz. Sağlıktan konaklamaya, eğitimden alışverişe kadar birçok alanda indirim protokolleri imzalayarak, üyelerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Wyndham Tarsus St. Paul Otel ile yapılan bu iş birliği de bu anlayışımızın bir parçası. Üyelerimizin morali ve yaşam kalitesine katkı sağlamak için sürekli bir özel olmuştur. Hizmetlerimizden faydalanmak için, Tarsus Ticaret Borsası üyeliğinizi ibrazda bulunmanız yeterlidir” dedi.

Wyndham Tarsus St. Paul Otel Genel Müdürü Ahmet Külçür ise “Protokol kapsamında borsa üyelerine konaklamada özel fiyat avantajı sağladığımız gibi, diğer otel hizmetlerinde yüzde 15 indirim fırsatı sunulacaktır. İşbirliği için borsamıza teşekkür ederiz. Konaklama ve organizasyonlar ile ilgili talepleriniz için Wyndham Tarsus St. Paul Otel ile iletişime geçebilirsiniz” diye konuştu.

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