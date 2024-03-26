YABİSAK’ın yeni yönetimi uluslararası bağlantıları güçlendirecek

İZMİR / EKONOMİ

Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği'nin (YABİSAK) ESBAŞ Konferans Salonu’nda gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında, Dr. Faruk Güler YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Bilgen Salih Narlı (Başkan Yardımcısı), Muvaffak Amasya (Sayman) Erkut Ekinci, Prof. Dr. Murat Aşkar, Mehmet Ali Gökhan Bingöl ve Eray Hanoğlu yönetim kurulunun yeni üyeleri olarak seçildi. Devrim Çukur denetim kurulu başkanı, Ayşem Elgül Atkısson denetim kurulu başkan yardımcısı ve Şebnem On da denetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Sektörün ilk kümelenme derneği olarak 31 firma ile 2021’de yola çıktıklarını anlatan Başkan Dr. Faruk Güler, “26 yeni firmanın YABİSAK’a üye olması ile toplam üye sayımızı 57’ye yükseltmeyi başardık. Şehrimizin önde gelen kurumlarının kurucu üye olarak yer aldığı bu güçlü oluşumun yönetiminde şimdi yeni arkadaşlarımızla yine güçlü bir ekip oluşturduk. Yurt dışı paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi konusunda 2024 yılında ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için hem üyelerimizin hem de derneğimizin kurumsal yapısını kullanacağız” dedi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaları, YABİSAK’a üye olmaya davet eden Güler, üye sayısını bir yıl içerisinde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Güler, şunları söyledi: “Aynı zamanda ülkeye yabancı ve yerli sektör yatırımlarını çekerek, sürdürülebilir yatırım ortamını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda da sektörün taraflarını oluşturan şirketler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar, üniversiteler ve kamu kurum/kuruluşları ile hareket ederek, bölgenin ve ülkenin potansiyelinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Yaptığımız analiz çalışmaları ile gelişime açık alanları tespit ederek, sektörün tüm bileşenlerini belirlenen hedefler doğrultusunda harekete geçirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sektörün ve hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerini ortak akılla belirleyebilmek adına, gelin kümelenmenin sağladığı güç ile çözümler geliştirerek, hep birlikte sektörümüzü büyütüp geliştirelim.”