Yağışlar, 2025/26 sezonu pamuk rekoltesi tahminini düşürdü

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaşanan olumsuz iklim koşulları ve yoğun yağışlar nedeniyle 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesinin beklenen değerden yaklaşık olarak yüzde 10 -15 oranında eksik gerçekleşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Ege Bölgesi pamuk ekili alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin çalışmaları neticesinde 8 Ekim 2025 tarihinde İzmir Ticaret Borsası ve paydaş kurumlar eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmininin 160 bin ton olarak açıklandığını hatırlatan Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde; İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği iş birliğinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dâhilinde gerçekleştiriliyor. Rekolte tahmin sonucunun açıklanmasını takiben bölgede etkili olan yoğun yağışlar dolayısıyla hasat çalışmalarının önemli ölçüde aksaması ve aşırı hava olaylarının yarattığı olumsuzlukları tespit etmek amacıyla kasım ayı içerisinde uzman ekipler eşliğinde Ege Bölgesi genelinde yeniden saha çalışmaları yürütüldü” dedi.

Yapılan yeni saha çalışmaları ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen sonuçlar hakkında son bilgileri aktaran Kestelli, “Bölge genelinde faaliyet gösteren üreticiler, çırçır işletmeleri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri neticesinde, hasat döneminde etkili olan yağışların verim ve kalite kayıplarına yol açtığı tespit edildi. Yapılan tespitlerde, söz konusu yağışlar öncesinde pamuk hasadının henüz yüzde 15’inin tamamlandığı, kalan yüzde 85’lik kısmın ise yağışlardan olumsuz etkilendiği belirlendi. Yaşanan yoğun yağışlar toprak nem seviyesini artırarak hasat için gerekli olan elverişli arazi koşullarının bozulmasına neden oldu. Bu durum hasat sürecinde dip kozaların toplanmasını engelleyerek verim kaybı meydana getirdi” diye konuştu.

Yağmur öncesi uygulanan koza açtırıcılarının etkisinin ortadan kalktığını ve açılmayan kozaların verim kaybına neden olduğunu da ifade eden Kestelli, “Yağışlardan hemen sonra toplanan pamukta kalite kaybı yaşandı ve yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıpları tespit edildi. Sonuç olarak, yapılan tüm incelemeler neticesinde; lokasyon bazında yaşanan yağış miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, daha önce açıklanan 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesinin beklenenden yaklaşık yüzde 10-15 oranında daha eksik gerçekleşeceği tahmin ediliyor” dedi.