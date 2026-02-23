Yakup Benli, DYO Boya’nın yeni genel müdürü oldu

İZMİR / EKONOMİ

Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden biri olan Japonya merkezli artience Group bünyesinde faaliyet gösteren Manisa OSB’deki Toyo Matbaa Mürekkepleri’nde 13 yıldır CEO olarak görev yapan Yakup Benli, Yaşar Holding’e ait DYO Boya’ya yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak transfer oldu.

Önceki dönemde TÜSİAD’da (Türk Sanayicileri ve Eş İnsanları Derneği) yönetim kurulu üyeliği yapan ve halen ESİAD’ın (Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) muhasip yönetim kurulu üyesi olan Yakup Benli, DYO Boya'nın başına geçti.

Toyo Matbaa Mürekkepleri’ndeki görevinden, 28 Şubat itibarıyla ayrıldığını ifade eden Yakup Benli, “CEO ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptığım bu kuruluşun 13 yıl boyunca bir parçası olmaktan gurur duydum. Bu süre boyunca şirketimizin geçirdiği değişim, dönüşüm ve büyüme yolculuğunun tam merkezinde yer alma fırsatı buldum. Bu yolculuk; benim için yalnızca bir görev değil, güçlü iş birlikleri, ortak hedefler ve birlikte inşa ettiğimiz kalıcı değerlerle anlam kazanan önemli bir dönem oldu. Birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza; katkıları, destekleri ve güvenleri için içtenlikle teşekkür ederim. Bu yolculukta emeği geçen herkese ayrı ayrı minnettarım” dedi.

Her kapanışın, yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdiğini ifade eden Yakup Benli, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de başkan yardımcısı ve genel müdürlük görevini üstlenip çalışacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.