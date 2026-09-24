Yalçınlar Steel, lojistik avantajını üretim gücüne dönüştürüyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

100 milimetreden 600 milimetre çapa kadar koruge boru üreten şirket, başta Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere dış pazarlara satış gerçekleştiriyor. Üretimin yaklaşık yüzde 60-70’i ihraç edilirken, bölge ülkeleri şirketin büyüme stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Yalçınlar Steel’in Hopa’daki yatırımının temelinde lojistik avantajlar bulunuyor. Bölgedeki taşıma hareketliliği şirketin pazarlara erişim ve maliyet açısından hareket kabiliyetini artırıyor. Artan nakliye maliyetlerinin birçok sektörde üretim ve pazarların bölgeselleşmesine neden olmasıyla birlikte, hafif bir ürün olan koruge boruda bölgesel üretimin avantajından yararlanmak amacıyla yatırım Hopa’da hayata geçirildi.

Şirketin geçmişinin nakliyeye dayandığı belirtilirken, nakliye faaliyetlerinin ardından demir çelik ve bölgeye yönelik yapı market yatırımlarına geçildi. Nakliye fiyatlarındaki artışın etkisiyle koruge boru üretiminin de bölgesel ölçekte gerçekleştirilmesinin avantaj sağlayacağı değerlendirildi.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki lojistik trafik de şirket açısından önemli bir fırsat oluşturuyor. Gürcistan’dan Türkiye’ye boş giren tırların dönüş yükünde değerlendirilmesiyle nakliye maliyetlerinde avantaj sağlanıyor. Bir tır tamamen yüklendiğinde yaklaşık 3-4 ton ürün taşınabilirken, dönüş yükünün değerlendirilmesiyle daha uygun maliyetli taşıma gerçekleştiriliyor. Bu model sayesinde şirket, Karadeniz sahilinden Adapazarı’na, doğuda ise Muş, Van ve Iğdır’a kadar uzanan bir pazara ulaşabiliyor.

Enerjinin tamamı GES’ten karşılanıyor

Yalçınlar Grup’un büyüme stratejisinde sürdürülebilirlik de önemli bir yer tutuyor. Erzurum’da kurulan GES ile üretimde kullanılan elektriğin tamamı güneş enerjisinden karşılanırken, ihtiyaç fazlası elektrik devlete satılıyor.

Üretim sürecinde oluşan atık da minimum seviyede tutuluyor. Hatalı ürünler kırma makinesinden geçirilerek granül haline getiriliyor ve yeniden üretimde kullanılıyor. Böylece üretim sürecinde atık oluşmasının önüne geçiliyor.

İhracat geçmişi 1995’e uzanıyor

Yalçınlar Steel’in ihracat geçmişi 1995 yılına uzanıyor. Şirket, coğrafi konumu nedeniyle özellikle Gürcistan ve Ermenistan pazarlarına yoğunlaşıyor. Gürcistan’da yaklaşık 5-6 yıldır şirket yapılanmaları bulunurken, Türkiye’den gönderilen ürünler gümrükleme işlemlerinin ardından müşterilere teslim ediliyor.

Ermenistan pazarında ise transit ticaret modeli kullanılıyor. Türkiye’den Gürcistan’a geçen ürünler, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gönderiliyor. Bu model, şirketin kendi sattığı ve kendi ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerde uygulanıyor.

Gürcistan’da tedarik zincirine de hizmet veriyor

Şirketin Gürcistan’daki faaliyetleri kendi ürünlerinin ihracatıyla sınırlı kalmıyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara da tedarik hizmeti sunuluyor. Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere farklı sektörlerde fason üretim organizasyonları gerçekleştirilirken, Türkiye’den doğrudan alım yapamayan firmaların ihtiyaçları sözleşmeli fabrikalar üzerinden karşılanıyor.

Yalçınlar Grup bünyesinde dört şirket bulunuyor. Grubun toplam kapalı alanı yaklaşık 10 bin metrekare olurken, bunun dışında 10 bin metrekare açık alan kapasitesi bulunuyor. Grup bünyesinde yaklaşık 45 kişi istihdam edilirken, demir çelik ve yapı market faaliyetleri de bölgesel ölçekte devam ediyor.

Bölgesel ihtiyaçlar ve lojistik öne çıkıyor

Yalçınlar Steel, Karadeniz’de koruge boru üretiminde güçlü bir üretim altyapısına sahip bulunuyor. Şirket yatırımlarını bölgenin ihtiyaçları ile lojistik avantajları dikkate alarak gerçekleştiriyor. Gürcistan’da Dubai’deki Palm Adaları’na benzer bir projenin gündemde olduğu belirtilirken, şirket bu projede yer almak için çalışmalarını başlattı.

Yalçınlar Grup’un büyüme stratejisinin merkezinde müşteri memnuniyeti bulunuyor. Şirket, üretim kapasitesini artırırken bölgesel lojistik avantajını korumayı hedefliyor. Grup, Hopa’daki üretim gücünü yeni yatırımlarla daha geniş bir coğrafyaya taşımayı amaçlıyor.