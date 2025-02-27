Yanar: “Raylı sistemlerde sıçrama için lojistik ve üretim güçlenmeli”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Raylı sistemlerde katma değeri yüksek üretime odaklanabilmek için demiryolu bağlantılı alanlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Yanar, “Fabrikalarımızda demiryolu bağlantısı olmadığı için ürettiğimiz araçları yurtdışına gönderemiyoruz. Müşteri de bunun zorluğunu bildiği için araç siparişi yerine katma değeri düşük olan komponent siparişi veriyor. Ülke olarak demiryolu araçlarının montaj dahil tüm üretim süreçlerini gerçekleştirip ihraç eder hale gelmemiz lazım. Komponent tedarikçi olduğunuz zaman kg değerini 5 Euro’dan yukarı çıkarmak mümkün değil. Ama demiryolu aracı gibi nihai ürün üretmeyi başarırsak bu rakam 20 Euro’dan başlıyor. Bu yüzden hedefimiz komple araç üretip satabilmek olmalı” diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'de demiryollarına diğer sektörlere kıyasla daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayan Yanar, özellikle milli tren projelerinin kritik bir aşamada olduğunu ifade etti. Türkiye’de üretilen ilk yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000’nin test sürecinde sona yaklaşıldığını belirten Yanar, "Bu dönemde demiryoluna büyük önem veriliyor. Hem mevcut altyapı yatırımları iyileştiriliyor hem de yeni projeler hazırlanıyor. En önemli yatırımlardan biri de Eskişehir’de üretilen E5000 elektrikli lokomotifi. Şu anda tüm testler tamamlanmak üzere ayrıca, üretim de devam ediyor. Yılsonuna kadar 20 adet lokomotif üretilecek. Bu projeyle hem kendimize ait bir lokomotif sahibi olacağız hem de dünyaya ihraç etme imkanı bulunan teknolojik bir araç geliştireceğiz” dedi.

Sektörün ihracatta ciddi sıkıntılar yaşadığını da dile getiren Ramazan Yanar, "İhracat hem kaliteyi hem de teknoloji transferini artırıyor. Ancak ihracat yapamazsanız bunlardan mahrum kalırsınız ve gelişiminiz yavaşlar. Bu nedenle, ilgili bakanlık ve Devlet Demiryolları’na yeni öneriler sunuyoruz. Nihai ürün üretimine odaklanmalı, eğitim ve proje geliştirme süreçlerini hızlandırarak işlerin açılacağı döneme hazırlık yapmalıyız " ifadelerini kullandı.

URAYSİM projesinde belirsizlik devam ediyor

Raylı sistemler sektörünün gelişimi için büyük önem taşıyan Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) projesinin belirsizliğini koruduğunu dile getiren Yanar, projenin Eskişehir’de kalması gerektiğini vurguladı. Yanar, "Bu yatırımı tamamlamamız gerekiyordu ancak olmadı. Olağanüstü ekonomik koşullardan geçiyoruz ve böyle bir dönemde bu projeye finansman sağlamak zorlaştı. Kent olarak bu projeyi sahiplenmeliydik" dedi.