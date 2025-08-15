Yangınlar sonrası Uludağ’da sert denetim, otellerin bir kısmı sezon dışı kalabilir

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin en köklü kayak merkezi Uludağ’da yaşanan otel yangınlarının ardından bölgedeki konaklama tesislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangın ile 27 Mart’ta Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar sonrası alarm seviyesi yükseltildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde Uludağ’daki otel ve kamuya ait misafirhanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde çok sayıda tesiste yangın güvenliği ve yapı güvenliği açısından ciddi eksiklikler tespit edildi. Denetimler sonucunda 17 otelin çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi tarafından iptal edildi. Aynı otellerin turizm işletme belgeleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geri alındı. Ruhsatı bulunmayan 15 otele ise eksiklerini gidermeleri için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanındı. Bu süre içinde yangın güvenliği tedbirlerinin yanı sıra, kaçak yapıların yıkılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, yalnızca yangın önlemleri alınmasının yeterli olmayacağını, ruhsat için yapıların tümüyle yasal ve güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, eksiklerini tamamlayamayan oteller 2025-2026 kış sezonunda kapalı kalacak. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ise, bölgede yer alan eski binaların yeni mevzuatlara uygun hale getirilmesinin kolay olmadığını belirtti. Yetkililer, pek çok otelin sezon açılışına kadar gerekli dönüşümleri tamamlamasının güç göründüğünü, bu nedenle Uludağ’daki birçok otelin gelecek sezon müşteri kabul edememe riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Uludağ Kayak Merkezi, 15 Aralık 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 793 bin 26 tatilciyi ağırlayarak yoğun bir sezon geçirmişti.

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, “Altyapıların değişmesi, otellerin revize edilmesi kolay bir süreç değil. Zaman alacaktır. Çalışmalarını sürdüren tesisler olduğunu biliyoruz. Otelcilikte tüm şartlarınızın günümüz koşullarına uygun olması gerekiyor. Bu yangın güvenliğinden gıda güvenliğine kadar pek çok parametreyi içeriyor. Uludağ’daki tesisler turizmi ve otelciliği iyi bilen tesisler. Bu zaman zarfı içerisinde eksiklerini gidereceklerine inanıyorum. GÜMTOB ve sektör dernekleri olarak süre konusunda başvurular yaptık ve sürenin Cumhurbaşkanlığı tarafından 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasını sağladık. Biz turizimciler olarak Uludağ’daki tüm otellerin yeni sezonda açık olmasını, tüm yatak kapasitesiyle beraber sezona hazır olmasını arzu ediyoruz. Bursa’nın kış turizmi için bu çok önemli bir husus” dedi.

Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden

Uludağ, kış aylarında Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İki bölgede konumlanan ve toplamda 20’den fazla kayak pistine sahip olan Uludağ, her seviyeden kayakçıya hitap eden bir yapıya sahip. Bölgedeki otellerin büyük bir kısmı kayak pistlerine yakın konumda yer alırken, 28 tesis içerisinde 4’ü kamuya ait olmak üzere 2 bin 236 oda ve toplamda 4 bin 929 yatak kapasitesi bulunuyor.