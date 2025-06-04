Yankı Duş Duşakabin, Türkiye genelinde 60 bayi ile hizmet veriyor

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Gebze’de Duşakabin ve banyo mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren Yankı Duşakabin, 2015 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme göstererek Türkiye genelinde 60 bayisi ile hizmet vermeye devam ediyor. Firma, temellerini 2010 yılında atmış olup, 2015 itibarıyla profesyonel üretim ve bayi ağı ile sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Yankı Duş Duşakabin, üretim tesislerinde Şişecam'dan temin edilen camlar üzerine 33 farklı desen alternatifi sunarak müşteriye özel çözümler üretiyor diyen Yankı Duşakabin Müdürü Nevin Kahraman, “Camlara kumlama ve karolaj boyama uygulamaları yapılırken, profiller müşteriye özel ölçülerle kesiliyor. Metal teker rulmanları da firmada hazırlanarak montaja hazır hale getiriliyor. Bu sayede müşterilere hem estetik hem de dayanıklı ürünler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Banyo dolaplarından tadilata kadar geniş ürün yelpazesi

2020 yılından itibaren ürün gamına banyo dolaplarını da ekleyen firma, Türkiye çapındaki bayilerine çeşitli ölçülerde hazır dolaplar sunuyor. 35 cm'den 120 cm'ye kadar farklı ebatlardaki dolap seçenekleriyle müşterilerin her ihtiyacına cevap veriliyor. Bunun yanı sıra Kale markasının ürünleri de mağazada yer alıyor.

2023 yılında Gebze’de açılan mağaza ile perakende müşterilere hizmet sunmak amacıyla 10 kişilik ekibiyle faaliyete geçti.

İnşaat firmalarıyla güçlü işbirlikleri

Yankı Duşakabin, yalnızca perakende değil, aynı zamanda büyük ölçekli projelere de hizmet sunuyor. Tercih İnşaat, Şehir İnşaat, TOKİ, Mekram Mimarlık, Doz Takip ve NEP İnşaat gibi firmalarla düzenli olarak çalışan şirket, bu projelere duşakabin, duş seti ve diğer banyo ekipmanlarını temin ediyor.

2024 yılı itibarıyla tadilat hizmetlerini de portföyüne ekleyen Yankı Duşakabin, banyolarda komple yenileme çalışmalarına başladı. Fayans döşemeden laminat parke uygulamasına, cam balkon sistemlerinden klozet ve batarya montajına kadar A'dan Z'ye hizmet sunuluyor.

“Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir”

Müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini belirten Kahraman, “Müşterilerimize güven aşılamak, onları memnun etmek bizim için öncelikli görev. Ürünlerimizin arkasındayız; kalite, işçilik ve güven bizim temel ilkelerimizdir. Şişecam camları, dayanıklı silikonlar, metal rulmanlar ve özel ölçü profiller ile ürünlerinin güvenilirliğini garanti altına alıyoruz. Yankı Duş Duşakabin olarak tüm gerekli kalite belgelerine sahibiz” ifadelerini kullandı.