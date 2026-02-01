Yanmar Turkey, AGROEXPO’da yeni traktörlerini sergileyecek

EKONOMİ / İZMİR

Tarım alanında faaliyet gösteren Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki olarak faaliyet gösteren Yanmar Turkey, 3-7 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenen AGROEXPO Tarım Fuarı'nda; Yanmar, Solis ve LS markalı traktörleri ile YTAgri tarım ekipmanlarından oluşan geniş ürün portföyünü tanıtacak. Yanmar Turkey, mevcut ürün gamının yanı sıra üç yeni ürünü olan Solis NT90, Solis S40 ve Solis LP60’ı da fuar ziyaretçileriyle buluşturacak.

Yanmar Turkey, bu yıl 21’incisi düzenlenen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda; Yanmar, Solis ve LS markalı traktörlerin yanı sıra YTAgri tarım ekipmanlarından oluşan geniş ürün portföyünü sektör paydaşlarıyla buluşturacak. Ziyaretçiler, Yanmar’ın Türk çiftçisinin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu verimli ve sürdürülebilir çözümleri fuarda deneyimleme şansı bulacak.

Yanmar Turkey, fuarda mevcut ürün gamının yanı sıra üç yeni ürünün lansmanını da gerçekleştirecek. Yeni ürünler arasında yer alan Solis NT90, 1150–1210 mm ön ve 1000–1110 mm arka iz genişliği sayesinde üzüm bağları gibi dar alanlarda çalışma kabiliyeti sunuyor. Bir diğer yeni model olan Solis S40, uzun ömürlü ve dayanıklı Yanmar motoru ile öne çıkıyor. Stage 5 motor teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahip olan Solis S40, 8 ileri – 8 geri şanzıman yapısıyla farklı tarımsal uygulamalarda kullanıcılarına esnek ve verimli bir kullanım sunuyor. Solis LP60 ise bahçe uygulamalarına yönelik kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.