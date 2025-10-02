Yanmar Turkey, yüksek performanslı endüstriyel motor portföyünü güçlendirdi

İZMİR / EKONOMİ

Endüstriyel güç aktarım sistemleri alanında dünyanın en önemli markalarından biri olan Yanmar’ın Türkiye iştiraki Yanmar Turkey, motor portföyünü yeni modellerle güçlendirdi. 4TNV94FHT ve 4TN101FDT motorlar kompakt tasarımları, yüksek performansları ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkıyor.

Yanmar’ın köklü mühendislik mirasını, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümlerle Türkiye’deki iş ortaklarıyla buluşturduklarını dile getiren Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü, “Portföyümüze eklenen yeni nesil motorlarımız, kompakt tasarımlarıyla yüksek performansı düşük yakıt tüketimiyle birleştirirken, çevreci özellikleriyle de öne çıkıyor. İş ortaklarımıza daha güçlü, daha ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor; bu sayede hem üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hem de ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeni motorların ekskavatör, yükleyici gibi inşaat makinelerinde, traktör, sulama sistemleri gibi tarım makinelerinde, madencilik makineleri, jeneratör ve enerji üretim sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirildiğini ifade eden Birgücü, “Bu sayede hem küresel üreticilerin hem de Türkiye’de faaliyet gösteren yerli üreticilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler sunuyoruz. Yanmar Turkey’in endüstriyel güç aktarım sistemleri, halihazırda su soğutmalı dikey ve yatay dizel motorlar (TNV, TN ve TF serileri), hava soğutmalı dizel motorlar ve gaz motorları ile inşaat, tarım, enerji üretimi, sulama sistemleri ve jeneratör çözümleri gibi çok geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Yanmar endüstriyel motor ailesi, yüksek verimlilik ve çevreci teknolojileriyle öne çıkıyor. Saha testlerinde elde edilen sonuçlar, bu motorların yüzde 5 ila 15 arasında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca yakıt maliyetlerinden tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda işletme giderlerini uzun vadede önemli ölçüde azaltabiliyor” diye konuştu.