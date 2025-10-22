Yapay zeka destekli haber editörü PressGPT, GTO'da tanıtıldı

Merve Esin Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğindedüzenlenen “Gazetecilikte Yapay Zeka Uygulamaları” semineri gerçekleşti. Programa GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Ajans You&Us Kurucusu Gülden Demirer, Medyasyon Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Fikret Ergün ve gazeteciler katıldı.

Seminerin odak noktasında, gazeteciler için özel olarak geliştirilen “PressGPT – Akıllı Haber Editörü” adlı yapay zeka destekli yazılım yer aldı. Geliştiricileri tarafından yerli kaynaklarla oluşturulan sistem, haber üretiminden sosyal medya yönetimine, sesli içerik üretiminden web sitesi otomasyonuna kadar birçok süreci tek merkezde topluyor.

PressGPT, e-posta, ajans, sosyal medya veya kullanıcı gönderilerinden gelen içerikleri analiz ederek haber diline uygun biçimde düzenleyebiliyor. Ayrıca sistem, dil kontrolü, görsel önerisi, başlık üretimi ve haberin platformlara uygun şekilde dağıtımını da otomatik gerçekleştiriyor.

Uygulamanın, haber merkezlerinin yükünü hafifletmeyi ve gazetecilere daha fazla zaman kazandırmayı amaçladığını belirten geliştirici ekip, sistemin aynı zamanda yanlış bilgiye karşı içerik denetimi ve kaynak güvenilirliği ölçümü gibi özellikler içerdiğini de aktardı.

“Dönüşüme ayak uyduramayan hiçbir sektör varlığını sürdüremez”

Toplantının açılışında teknolojik dönüşümün hızına dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Değişimin kendisi artık tek sabit şey. Bizler, buharlı makinelerin icadından sanayi devrimine, elektriğin keşfinden internete, oradan da bugün yapay zekaya uzanan bir çağın tanıklarıyız. Bugün geldiğimiz noktada, teknolojinin bizi nereye götüreceğini kestirmek neredeyse imkansız hale geldi. Ancak bir şeyden eminim, Son 100 yılda yaşanan gelişme, insanlık tarihinin tamamında yaşanan değişimden daha fazla, hatta son 20 yıldaki ilerlemeler, kendisinden önceki bütün dönemleri geride bıraktı. Son 5 yıl ise, tüm tarihlerden daha hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.

Bu büyük dönüşümün sadece sanayiyi, ticareti değil, toplumları ve coğrafyaları da değiştirdiğini dile getiren Aslantaş, “Artık bilim insanları bile dünyanın yılda birkaç milimetre yer değiştirdiğini söylüyor.

Böylesine hızlı bir değişimin içinde, 50 yıl önceki tarım, hayvancılık veya üretim yöntemleriyle bugün aynı sonuçları almak artık mümkün değil. Ne sosyolojik olarak ne de teknik olarak. Bu noktada teknolojiyi reddetmek değil, doğru şekilde adapte olmak gerekiyor. Çünkü kendini bu dönüşüme ayak uyduramayan hiçbir sektör, hiçbir yapı artık varlığını sürdüremez” şeklinde konuştu.

“Yapay zeka rakip değil, yardımcı”

Ajans You&Us Kurucusu Gülden Demirer, yapay zekanın gazeteciliği dönüştüren ama insan emeğini ortadan kaldırmayan bir araç olduğunu vurguladı. “PressGPT gazetecinin yerini almak için değil, gazeteciye zaman kazandırmak için geliştirildi. Bugün basın emekçileri bir haber için saatlerce vakit harcıyor. Bu sistem, rutin işleri hızlandırarak gazetecinin özel haber üretimine daha fazla odaklanmasını sağlayacak” dedi.

Demirer, ayrıca yerel basının dijital dönüşüm sürecinde geri kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür teknolojiler büyük medya kuruluşlarının ayrıcalığı olmaktan çıkmalı. Artık her gazeteci, her kurum kendi dijital asistanına sahip olmalı” ifadelerini kullandı.