“Yapay zeka işsizlik sigortası kavramı hayatımıza girecek”

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermek amacıyla İzQ İnovasyon Merkezi’nde “Dönüştüren Güç” temasıyla Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirdi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, yapay zekanın gelişimiyle işgücü piyasasında 92 milyon işin yer değiştirmesi, buna karşılık 2030 yılına kadar 78 milyon yeni işin ortaya çıkmasının öngörüldüğünü, hatta robotların yükselişiyle yapay zeka işsizlik sigortası kavramının hayatımıza girmesinin beklendiğini söyledi.



2024 yılının, yapay zeka için bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Zorlu, “Geçtiğimiz yıl yapay zeka şirketlerinin küresel finansmanı 100 milyar doları aştı. Özellikle üretken yapay zeka girişimleri 2024’te yaklaşık 45 milyar dolar yatırım alarak, bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlandı” dedi.

Yeni dönemin adının ‘yapay zeka çağı’ olacağını ifade eden Zorlu, “Bu çağ, teknolojiyi yaratan, yöneten ve ona yön verenlerin çağı olacak. Bu dönüşümün sadece teknolojik değil, aynı zamanda zihinsel ve yönetsel bir dönüşüm olduğunu görmek son derece önemli. Konuyla ilgili regülasyonları, veri güvenliğini, yaratıcı emeğin korunmasını tartışmak zorundayız. ‘Teknolojik tekillik – singularity’ olarak adlandırılan ve yapay zekânın insan zekâsını aşacağı bu olası dönüm noktası, bizlere büyük umutlar verirken, ciddi görevler de yüklüyor” dedi.



İnsanlık adına, teknolojiyi geliştirirken yarattığı dönüşümü etik değerlerle yoğurmanın sorumluluğuna değinen Zorlu, “Zirveyi bu anlayışla düzenliyoruz. Bu dönüşümün sadece mühendislerle değil, hukukçularla, sosyologlarla, sanatçılarla birlikte inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İzmir’in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız” diye konuştu.



Kaan Özhelvacı: “Yapay zeka rekabet için kritik önemde”



Yapay zekanın sunduğu fırsatlara dair bölgede kolektif bir farkındalık oluşturmayı, çok paydaşlı iş birliklerini teşvik etmeyi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü bir rol oynamayı hedeflediklerini dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “Şehrimizin genç beyinlerinin, girişimci ruhunun ve üretim gücünün bu vizyonla buluştuğunda yaratacağı etkiyi yalnızca hayal etmiyor; bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bölgemizin ve şehrimizin ilk akredite melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri’ni bünyesinde barındıran bir sivil toplum kuruluşu olarak, yapay zeka girişimciliğinde öncü bir rol üstleniyoruz. Bu zirveyi düzenlememizin bir diğer nedeni, yapay zeka konusunda hızlı hareket etme gerekliliği. Yapay zekaya yatırım yapmak artık bir tercih değil; kritik bir rekabet avantajı. Hızla adapte olan şirketler yalnızca bugünün lideri değil, yarının standart belirleyicisi olma fırsatını yakalıyor. Geç kalanlar ise değişen piyasa koşullarına ayak uydurmakta zorlanarak rekabet güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bu dönüşümde asıl kritik olan yalnızca teknolojiyi kullanmak değil; onu doğru zamanda ve doğru hızla benimsemek” diye konuştu.



Cemil Tugay: “Kaçırmamamız gereken şey; yapay zekayı doğru kullanmak”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, göreve gelmeden önce, şehirle ilgili vizyon tanımlarken yapay zeka destekli akıllı şehircilik teknolojilerini kullanmayı hedeflediğini belirterek, “İzmir’i yönetirken yapay zeka teknolojisini ve uygulamalarını kullanmaya çalışıyoruz. Bizler yapay zeka teknolojisini üreten ve geliştiren konumda olabilir miyiz? Yoksa üretilmiş teknolojiyi doğru kullanmayı mı hedefliyoruz? Yapay zekanın doğru kullanımı konusu da küçümsenmeden sahiplenilmeli. Şu an IQ’su 130 olan yapay zekanın iki yıl sonra IQ’sunun 180 olacağı söyleniyor, bu da bize yapay zekanın ne kadar hızlı geliştiğini anlatıyor. Bu hikâyenin bir parçası olabilir miyiz bilmiyorum ama ben de herkes gibi gençlerimizden bu konuda çok umutluyum” ifadelerini kullandı.